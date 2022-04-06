Віталій Кім показав, як військові знищують танк окупантів (відео)
«Це вам за Миколаїв. Ви розбили у нас вдома вікно, а ми у вас забрали танк»
Начальник Маріупольської військової адміністрації показав ,як українські військові знищують ворожий танк. Відповідне відео він виклав у своєму Telegram-каналі.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
«Це вам за Миколаїв. Ви розбили у нас вдома вікно, а ми у вас забрали танк», – кажуть захисники.
Як відомо, в результаті обстрілів Миколаєва 4 квітня загинули 12 осіб. Крім того, 41 особа отримала поранення. За даним фактом відкрито кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
Нагадаємо, Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, виклав відео, як рашисти осбтрілюють дитячу лікарню. Як повідомлялося, у понеділок, 4 квітня, російська армія обстріляла Миколаїв касетними снарядами.