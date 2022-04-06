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    Події в Україні

    Віталій Кім показав, як військові знищують танк окупантів (відео)

    Захисники Миколаєва помстилися за обстріли міста - Віталій Кім показав, як військові знищують танк окупантів (відео)
    Захисники Миколаєва помстилися за обстріли міста
    фото: скріншот із відео

    «Це вам за Миколаїв. Ви розбили у нас вдома вікно, а ми у вас забрали танк»

    Начальник Маріупольської військової адміністрації показав ,як українські військові знищують ворожий танк. Відповідне відео він виклав у своєму Telegram-каналі.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

    «Це вам за Миколаїв. Ви розбили у нас вдома вікно, а ми у вас забрали танк», – кажуть захисники.

    Як відомо, в результаті обстрілів Миколаєва 4 квітня загинули 12 осіб. Крім того, 41 особа отримала поранення. За даним фактом відкрито кримінальну справу за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

    Нагадаємо, Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, виклав відео, як рашисти осбтрілюють дитячу лікарню. Як повідомлялося, у понеділок, 4 квітня, російська армія обстріляла Миколаїв касетними снарядами.

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    Теги: росія окупанти армія війна мер військові Україна окупація Олександр Сенкевич #stoprussia
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    Віталій Кім показав, як військові знищують танк окупантів (відео)