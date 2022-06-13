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    Політика

    Російські олігархи продовжують польоти в небі ЄС

    Російські олігархи продовжують польоти в небі ЄС
    фото: controller.com

    Російським олігархам вдається обходити заборону за допомогою підставних компаній і офшорів

    Літаки російських олігархів продовжують польоти в повітряному просторі країн-учасниць Європейського союзу, не дивлячись на санкції. Про це повідомляє видання Welt.

    За даними видання, загалом вдалося виявити близько 30 таких польотів з моменту введення санкцій.

    Зокрема, в середині березня в Британії призупинили політ літака Cessna російського мільярдера Євгена Швідлера – друга Романа Абрамовича. До конфіскації в Лондоні його літак ще кілька разів пролітав через повітряний простір Німеччини.

    Як заявили в Єврокомісії, застосування санкцій проти бізнес-джетів і вертольотів, зареєстрованих за межами Росії, іноді ускладнене через непрозорі структури власності. Таким чином, російським олігархам вдається обходити заборону за допомогою підставних компаній і офшорів, які допомагають приховати справжніх власників.

    Одним з таких прикладів є літак Bombardier з реєстраційним номером T7-7AA, який зареєстрований в Сан-Марино і управляється швейцарською компанією. Він належить російському бізнесмену Альберту Авдоляну, який 2 березня літав з Ніцци в Стамбул.

    Ще один літак з люксембурзькою реєстрацією, який належить олігарху Віктору Вексельбергу, також зміг покинути Європу в квітні. Літак вилетів з Базеля, перетнув повітряний простір ЄС і приземлився в столиці Казахстану Нур-Султані.

    Крім того, вертоліт мільярдера Олександра Завадворова, схоже, безперешкодно літає по Франції. З введення санкцій зафіксовано як мінімум вісім польотів.

    Нагадаємо, Велика Британія заарештувала перший російський літак після того, як було введено санкції, що включають можливість арешту будь-якого повітряного судна РФ.

    До слова, СБУ заблокувала діяльність компанії, яка обслуговувала транспортні літаки РФ.

    Теги: росія окупанти санкції політ війна олігархи літак Україна окупація #stoprussia
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    Російські олігархи продовжують польоти в небі ЄС