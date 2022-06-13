Обстріл Миколаєва, удар по Бахмуту. Ситуація в регіонах станом на ранок 13 червня

Критична ситуація у громадах Херсонщини, які знаходяться на території Миколаєва, Снігурівки та Зеленодольська

Жителі Херсона проігнорували «вєлікій дєнь», організований окупаційною владою

Відносно спокійно ніч на 13 травня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина

Загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав обстріли. Есманська громада: майже о 6 ранку – обстріли з міномету. Після 7 ранку – близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії. Постраждалих та руйнувань – немає. Протягом доби ворог продовжував обстріли прикордоння з важкого озброєння. Артилерія, міномети. Жертв і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Дніпропетровщина

Ворог ударив з «Ураганів» по житловим кварталам Зеленодольської громади. У самому Зеленодольську, попередьо, одна людина загинула, п’ятеро поранені. У Великій Костромці – без постраждалих. В обох населених пунктах зруйновані та пошкоджені будинки.

Харків

Ніч із обстрілами, за минулу добу по інфраструктурі Шевченківського райну міста Харкова окупанти завдавали удари з РСЗВ, попередньо – без жертв і потерпілих. По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Богодухівській та Ізюмський райони. Попередньо – одна людина постраждала, Коробочкино, Чугуївський район.

Луганщина

Інтенсивні артобстріли Лисичанська. Загинули троє місцевих жителів – чоловік і жінка, а також 6-річний хлопчик. Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок. Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Трое загиблих, один поранений серед цивільних.

Донеччина

Активні бойові дії поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Святогірська, Лиману. Сьогодні вночі – авіаційні удари по Бахмуту, с.Удачне. Зруйновані та пошкоджені близько пів сотні приватних будинків, два готелі, залізнична інфраструктура, об'єкти життєзабезпечення області – трансформаторні підстанції, електромережі. Область залишається без газу, частково – без електрики та води. Евакуація населення продовжується.

Миколаївщина

Зранку в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Вдень 12 червня були обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією – пошкоджені житлові будинки.

Херсонщина

Жителі Херсона проігнорували «вєлікій дєнь», організований окупаційною владою. За інформацією жителів області подібні заходи, без глядачів, проте за участі російських зірок пенсійного віку, відбулися у всіх великих містах Херсонщини з нагоди дня росії. В цілому ситуація в області дуже важка. Бойові дії несуть багато пошкоджень, поранень та смертей. Стабільно критична ситуація у громадах області, які знаходяться на території Миколаєва, Снігурівки, Зеленодольська. Практично весь Бериславський район потерпає від вибухів та обстрілів, мародерств, знущань. Більшість сіл без води і світла, газу.

Нагадаємо, що триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи.



