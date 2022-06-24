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    Події в Україні

    Автомобіль колаборанта Савлученка у Херсоні підірвали партизани – ОВА

    Під час вибуху більше ніхто не постраждав - Автомобіль колаборанта Савлученка у Херсоні підірвали партизани – ОВА
    Під час вибуху більше ніхто не постраждав
    фото: t.me/oleksiihoncharenk

    Робота партизан була скерована ЗСУ

    Сьогодні, 24 червня, у Херсоні дійсно вибухнула машина колаборанта Дмитра Савлученка, про що писали ЗМІ. Інформацію підтвердив радник голови ОВА Сергій Хлань «Суспільному».

    За його словами, вибух стався, коли Савлученко сідав в машину. Від вибуху його відкинуло. Колаборант помер на місці.

    «Така влучна робота партизанів. Зараз цей партизанський рух буде тільки наростати. Савлученко був так званим «керівником департаменту молоді та спорту окупаційної адміністрації», – розповів Сергій Хлань.

    Також він повідомив, що робота партизан була скерована ЗСУ і під час вибуху більше ніхто не загинув.

    Від початку повномасштабної війни Росії проти України Дмитро Савлученко співпрацював з окупантами. Російські загарбники призначили Савлученка «главою управління сім'ї, молоді та спорту ВДА Херсонської області». Він засновник громадської організації Новая русь. У 2020 році працював у передвиборчому штабі ще одного колаборанта Володимира Сальда та балотувався від Блоку Володимира Сальдо до Дніпровської райради.

    Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка. За інформацією журналіста Дениса Казанського, Савлученко був в партії Віктора Медведчука, в Херсоні він займався антиукраїнською діяльністю.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна автомобіль Україна Херсон Володимир Сальдо окупація #stoprussia
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    Автомобіль колаборанта Савлученка у Херсоні підірвали партизани – ОВА