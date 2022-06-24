Автомобіль колаборанта Савлученка у Херсоні підірвали партизани – ОВА

Під час вибуху більше ніхто не постраждав

Робота партизан була скерована ЗСУ

Сьогодні, 24 червня, у Херсоні дійсно вибухнула машина колаборанта Дмитра Савлученка, про що писали ЗМІ. Інформацію підтвердив радник голови ОВА Сергій Хлань «Суспільному».

За його словами, вибух стався, коли Савлученко сідав в машину. Від вибуху його відкинуло. Колаборант помер на місці.

«Така влучна робота партизанів. Зараз цей партизанський рух буде тільки наростати. Савлученко був так званим «керівником департаменту молоді та спорту окупаційної адміністрації», – розповів Сергій Хлань.

Також він повідомив, що робота партизан була скерована ЗСУ і під час вибуху більше ніхто не загинув.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Дмитро Савлученко співпрацював з окупантами. Російські загарбники призначили Савлученка «главою управління сім'ї, молоді та спорту ВДА Херсонської області». Він засновник громадської організації Новая русь. У 2020 році працював у передвиборчому штабі ще одного колаборанта Володимира Сальда та балотувався від Блоку Володимира Сальдо до Дніпровської райради.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка. За інформацією журналіста Дениса Казанського, Савлученко був в партії Віктора Медведчука, в Херсоні він займався антиукраїнською діяльністю.