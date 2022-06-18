Вибух у Херсоні: поранено місцевого колаборанта (фото)

Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева та здетонував на автомобіль

Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева та здетонував на автомобіль

Від вибуху постраждав начальник виправної колонії Євген Соболєв, який перейшов на бік окупантів

У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні, 18 червня, вибухнула автівка. Окупанти відразу ж заявили про «теракт» українських партизанів. Про це повідомляє місцеве видання «Мост» та «Суспільне».

Вибух пролунав на проспекті Адмірала Сенявіна. За даними ЗМІ, вибуховий пристрій був прикріплений до дерева та здетонував на автомобіль. У сусідніх будинках повилітали вікна, також пошкоджені зовнішні конструкції будівель та дерева.

За словами колишнього позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка, нібито було ліквідовано начальника виправної колонії № 90 Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів, пише DonPress.

Тим часом, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, за його інформацією, Соболєва поранено, він втратив обидві ноги.

Факт поранення колаборанта підтверджують також російські ЗМІ.

«Наразі його госпіталізовано з пораненнями обох ніг. За попередніми даними, вибуховий пристрій був закріплений на дереві та керувався дистанційно», – написав пропагандист Котьонок.

Нещодавно в херсонському ресторані, де часто обідали окупанти, стався вибух.

Нагадаємо, голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав мешканців Херсонщини виїхати з області, що «полегшить роботу Збройним силам України» під час звільнення територій.

Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». За його словами, багато жителів Херсона мають зброю і чекають сигналу до дій.

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