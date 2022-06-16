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    Події в Україні

    На Херсонщині окупанти від страху перед ЗСУ сивіють: перехоплення СБУ

    На Херсонщині окупанти від страху перед ЗСУ сивіють: перехоплення СБУ
    фото з відкритих джерел

    Рашисти скаржаться, що навіть льотчики бояться літати

    Російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України.

    «Приїхав до хлопців на передок, там вони як діди стали, постаріли. У них кукушка їде. За місцевих – ніхто не впевнений: хто вони такі, що вони роблять. Може вони вночі е#ашатся з нами, а вдень вони – мирні люди. Нікому не можна довіряти. Іде бабка с пиріжками, а вночі вона може бути полковником, коригувальником артилерії», – розповідає один окупант іншому.

    А на поради «колеги» про те, як треба воювати з українцями, видає порцію пропагандистках штампів та зрештою іронічно радить тому «подзвонити Володьці» Путіну.

    Бо насправді шансів просунутися на півдні України у них немає. «У них там такі позиції… Щоб ти розумів, у нас навіть льотчики бояться літати», – розповідає окупант.

    «Наші захисники готові зробити так, щоб російські загарбники не тільки літати, а й ходити боялися на нашій землі!», – йдеться у повідомленні СБУ.

    Раніше повідомлялося, що рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині окупанти від страху перед ЗСУ сивіють: перехоплення СБУ