Президент розпочав переговори з європейською делегацією

Лідери країн зустрілися з Зеленським і розпочали переговорний процес.

В Офісі президента розпочалися переговори Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та главою Румунії Клаусом Йоханнісом.

До цього лідери європейських країн відвідали зруйнований рашистами Ірпінь.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.