Рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати: перехоплення СБУ (аудіо)

Рашисти бунтують і не хочуть йти у бій

Бунтівників посадили у підвал, але це не допомогло

У російських окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

«Знову бунт, на*уй! Як я зрозумів, особистий склад… увесь. Практично всі!» – розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.

Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод «бунтівників», їх «посадили у підвал».

Та, як чуємо, це не дуже допомогло.

Також Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань. Раніше повідомлялося, що окупанти шоковані, що весь світ підтримує Україну зброєю.