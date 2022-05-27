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    Події в Україні

    Рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати: перехоплення СБУ (аудіо)

    Рашисти бунтують і не хочуть йти у бій - Рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати: перехоплення СБУ (аудіо)
    Рашисти бунтують і не хочуть йти у бій
    фото з відкритих джерел

    Бунтівників посадили у підвал, але це не допомогло

    У російських окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

    «Знову бунт, на*уй! Як я зрозумів, особистий склад… увесь. Практично всі!» – розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.

    Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод «бунтівників», їх «посадили у підвал».

    Та, як чуємо, це не дуже допомогло.

    Також Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань. Раніше повідомлялося, що окупанти шоковані, що весь світ підтримує Україну зброєю.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати: перехоплення СБУ (аудіо)