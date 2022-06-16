У російській зброї знайшлися підсанкційні американські чіпи – ЗМІ

Американські комплектуючі були знайдені, зокрема, і у збитих російських дронах

У російській військовій техніці знайшли комплектуючі за США, щодо постачання яких у РФ діють санкційні обмеження

Американські чіпи і компоненти знайшли в російській військовій техніці, яка застосовувалась у війні проти України. Про це повідомляє The Washington Post.

Зокрема, за даними видання, електроніка із США була виявлена в російських радарних системах, безпілотниках, танках, наземному обладнанні і прибережних кораблях. У пошкодженій або покинутій в Україні російській техніці знайшли старіші американські і західні чіпи, але є і деталі, виготовлені у 2020 році.

Як відомо, після окупації Росією Криму у 2014 США почали вимагати від експортерів отримання ліцензій, перш ніж продавати мікросхеми російським військовим. Після початку повномасштабної війни багато країн заборонили продавати Росії високотехнологічні компоненти.

За даними журналістів, агенти Міністерства торгівлі, що забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з Федеральним бюро розслідувань (ФБР). Вони відвідують компанії, які виробляють дані компоненти. Згідно з інформацією від експертів, в російській техніці знайшли деталі від 70 компаній, що базуються в США і Європі.

«Наша мета – спробувати відстежити це до американського постачальника, щоб визначити, як воно потрапило в цю збройову систему», - заявив представник Мінторгівлі.

Чиновник додав, що якщо чіп певної компанії знайдений у системі російської зброї, не означає, що розслідування ведеться щодо цієї компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через санкції Росія змушена використовувати чіпи з посудомийних машин та холодильників у деякій своїй військовій техніці. Це пов'язано з санкціями – з лютого поставки електроніки лише зі США впали майже на 70%.

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