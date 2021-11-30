На Херсонщині потяг збив патрульного

Трагедія сталася вранці, коли лейтенант поліції ішов на роботу

Від отриманих травм молодий правоохоронець загинув на місці

У вівторок, 30 листопада, на Херсонщині потяг збив 22-річного патрульного поліцейського Владислава Завістовського, який ішов на службу. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України в Facebook.

Трагедія сталася вранці, коли лейтенант поліції з управління патрульної поліції у Херсонській області йшов на роботу. Він переходив залізничні колії та потрапив під потяг. Від отриманих травм молодий правоохоронець загинув на місці.

Відомо, що Владислав вступив до лав патрульної поліції у 2019 році.

Загиблий лейтенант поліції, фото: patrolpolice.gov.ua

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України.

До слова, нещодавно мешканець Кропивницького потрапив під локомотив, але вижив (відео).