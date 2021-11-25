«Укрзалізниця» запускає «потяг-черепаху» через Рівненську область

Поїзд «Львів-Бахмут» зупинятиметься на понад чотирьох десятках проміжних станцій

Компанія «Укрзалізниця» внесла зміни до маршрутів та розкладу руху поїздів на кінець 2021-го та 2022-й роки. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У пасажирській залізничній компанії ці нововведення назвали «революційними». Загалом по Україні призначили 19 пар нових поїздів, близько пів сотні вже наявних прискорили. Новий розклад діятиме з 12 грудня.

Зміни торкнулися і Рівненської області. Майже через увесь регіон пролягатиме змінений маршрут потяга «Львів–Бахмут». Відтепер дістатися віддалених східних регіонів країни прямим залізничним сполученням зможуть і рівняни, адже поїзд зупинятиметься в обласному центрі.

Особливістю зміненого маршруту «Львів–Бахмут» стане загальний час потяга в дорозі. Всю дистанцію від початкової до кінцевої станції він долатиме майже за 33 години (найдовше серед усіх пасажирських поїздів в Україні).

Зі Львова поїзд відправлятиметься щоденно о 10-ій ранку, до Рівного прибуватиме о 14:00. У зворотному напрямку відправлення з Рівного о 04:42, прибуття до Львова – о 08:46.

Значно більше часу займе дорога з Рівного до Києва, Полтави або Харкова. Через особливості маршруту, аби дістатися столиці, рівнянам доведеться провести у вагоні понад 15 годин. Відправлення поїзда з Рівного о 14:08, прибуття до Києва о 05:40 наступної доби, до Полтави – об 11:38, до Харкова – о 14:10 (доба в дорозі).

Поїзд «Львів–Бахмут» зупинятиметься на понад чотирьох десятках проміжних станцій. Серед найбільших – Луцьк, Ковель, Житомир, Київ, Бориспіль, Лубни, Полтава-Київська та Харків. На території Рівненської області передбачені зупинки потяга у Радивилові, Дубні, Здолбунові, Рівному, Клевані, Вараші, Рафалівці, Антонівці, Сарнах, Клесові, Томашгороді, Рокитному та Остках.

Вартість проїзду за маршрутом Рівне–Харків у плацкартному вагоні становитиме орієнтовно 250 гривень, у купейному – близько 550.

Інші пасажирські поїзди, які прямують через Рівне, курсуватимуть без змін. Зокрема, нічний швидкий «Ковель–Київ» буде щоденним, «Ковель–Новоолексіївка» та «Ковель–Одеса» курсуватимуть з Рівного по непарних числах. Останній прибуватиме до Одеси на 12 хвилин швидше – о 09:56.

Зміни у новому розкладі торкнулися і найбільшої залізничної станції Рівненщини – Здолбунова. З 12 грудня через місто курсуватиме новий пасажирський поїзд – «Ужгород–Лисичанськ». Зі Здолбунова без пересадок можна буде дістатися до міст Суми, Харків, Мукачево та інших.

У напрямку Лисичанська поїзд відправлятиметься зі Здолбунова щоденно о 05:51, прибуватиме до Києва об 11:46, до Сум – о 18-ій, до Харкова – о 22:10. Прибуття до Лисичанська о 04:15.

У напрямку Закарпаття відправлення зі Здолбунова о 05:05, прибуття до Львова – о 07:46, до Славського – о 10:10, Мукачева – 12:00, до Ужгорода – о 13:20.

Натомість в «Укрзалізниці» відмінили зупинку потяга «Київ–Солотвино» у Здолбунові. На території Рівненщини поїзд зупинятиметься лише на станціях Острог, Дубно та Радивилів.

Дубно залишиться єдиним містом у Рівненській області, в якому зупинятиметься швидкісний поїзд Інтерсіті+ «Львів–Київ–Дарниця». Відправлення з Дубна щоденно о 07:22, прибуття до Києва – об 11:17. Зворотно – відправлення з Києва о 17:32, прибуття на станцію Дубно о 21:26.

Нагадаємо, компанія «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на всі поїзди нового графіка руху, який починає діяти з 12 грудня 2021 року.