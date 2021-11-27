«Укрзалізниця» спростила для пасажирів покупку квитків

Оформлення бланків замовлень для регіональних поїздів скасовано

«Укрзалізниця» внесла зміни в правила продажу залізничних квитків і скасувала оформлення проїзних документів на бланках замовлення для регіональних поїздів. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

Отож покупку квитків на регіональні поїзди спростили, і в поїзди тепер можна сідати, маючи бланки замовлень.

Раніше пасажири при купівлі квитків на регіональні поїзди через офіційний сайт booking.uz.gov.ua отримували на електронну пошту бланк замовлення. Далі його потрібно було обміняти в касі на проїзний документ. Без цього пасажирів, у яких були просто бланки замовлень, у поїзд не пускали.

В «Укрзалізниці» спростили процес, для чого вирішили низку технічних питань – тепер оформлення бланків замовлень для регіональних поїздів вже скасовано.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути.

Також «Укрзалізниця» запускає «потяг-черепаху» через Рівненську область.

Крім того, в Україні потяги курсуватимуть за новим графіком: вже можна придбати квитки.

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