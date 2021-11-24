Мешканець Кропивницького потрапив під локомотив, але вижив (відео)

Будьте завжди уважними, коли знаходитесь біля залізничних колій!

Патрульні надали чоловікові домедичну допомогу

Кропивницькі поліцейські зуміли врятувати людину, яку збив потяг.

«Днями екіпаж патрульних Олександр Костак та Андрій Козир отримали виклик про те, що на залізничній колії локомотив

збив чоловіка» − повідомили у відомстві.

На місці інспектори виявили громадянина, у якого була травма голови й кровотеча.

Поліцейські надали чоловікові домедичну допомогу: наклали фіксуючу пов’язку та підтримували його у свідомості до приїзду медиків. Надалі чоловіка шпиталізували.

Нагадаємо, днями на Харківщині потяг збив жінку: рух шести поїздів був із затримками.

На лінію поліції надійшло повідомлення, що на залізничній станції «Пирогово» в селі Огульці Богодухівського району потяг збив людину. Правоохоронці виїхали на місце, де підтвердили інформацію.

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