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    «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути

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    Нові потяги почнуть їздити у грудні - «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути
    Нові потяги почнуть їздити у грудні
    фото з відкритих джерел

    Нові потяги курсуватимуть між Києвом, Харковом, Запоріжжям, Одесою та іншими містами України

    Компанія «Укрзалізниця» 12 грудня запускає 12 пар швидкісних поїздів, які курсуватимуть між Києвом, Харковом, Запоріжжям, Одесою та іншими містами. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

    «У новому графіку руху поїздів (на 2022 рік – ред.), який починає діяти 12 грудня 2021 року, курсуватимуть 12 пар швидкісних поїздів», – йдеться у повідомленні перевізника.

    Пасажирські склади курсуватимуть такими маршрутами:

    • №722/721; 724/723; 726/725 – Київ – Харків – Київ;
    • №732/731 – Київ – Запоріжжя – Київ;
    • №734/733 – Київ – Покровськ – Київ;
    • №712/711 – Київ – Костянтинівка – Київ;
    • №740/739 – Київ – Кривий Ріг – Київ;
    • №763/764 – Київ – Одеса – Київ;
    • №747/748 – Київ – Тернопіль – Львів – Тернопіль – Київ;
    • №743/744 – Дарниця (Київ) – Львів – Дарниця (Київ);
    • №715/716 та 705/706 – Київ – Львів – Перемишль – Львів – Київ.

    До кінця поточного року вирушить у рейс перший із двох швидкісних електропоїздів Skoda City Elephant. Планується, що він курсуватиме за маршрутом Київ – Тернопіль.

    Раніше «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на потяги нового графіка.

    Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» запускає «потяг-черепаху» через Рівненську область.

    Теги: Харків Запоріжжя Костянтинівка Київ Одеса Укрзалізниця Львів Кривий Ріг потяг залізниця Тернопіль транспорт Skoda
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    «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути