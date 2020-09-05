У Миколаєві автомобіль збив людину і втік: потерпілому відірвало обидві ноги



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Допомогу потерпілому перед приїздом медиків почали надавати двоє військовослужбовців, які випадково опинилися на місці Фото: Novosti-N

Ймовірно, постраждалий хотів зупинити автомобіль, щоб доїхати по трасі додому, однак потрапив під колеса

Увечері в п'ятницю, 4 вересня, на проспекті Героїв Сталінграда в Миколаєві випадкові перехожі виявили лежачого на проїжджій частині в калюжі крові чоловіка. У потерпілого спостерігалася травматична ампутація обох ніг.

Про це повідомляє місцеве видання Novosti-N.

За словами очевидців, неподалік стояв автомобіль темного кольору на європейських номерах, імовірно Opel Vectra. З машини вийшли двоє жінок і чоловік, підійшли до місця події, подивилися на лежачого на землі чоловіка, потім назад сіли в автомобіль і поїхали.

Допомогу потерпілому почали надавати двоє військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти, які випадково опинилися на місці. Насамперед вони наклали джгути на обидві ноги, щоб зупинити кровотечу.

Видання пише, що і «швидка», і поліція їхали на місце події дуже довго – більше 40 хвилин. Постраждалого госпіталізували в лікарню.

Сестра потерпілого, яка приїхала на місце події, розповіла, що її брату 53 роки, він живе в селі Гур'ївка, в Миколаєві працює на будівництві.

Ймовірно, на розвилці чоловік хотів зупинити автомобіль, щоб доїхати по трасі до села, однак замість цього потрапив під колеса.

ЗМІ додає, що на місці події залишився екіпаж поліції, який намагається зняти відео з камер зовнішнього спостереження, щоб встановити марку автомобіля, який вчинив ДТП.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

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Повідомлялося, що одній із дівчат можуть ампутувати й другу ногу.