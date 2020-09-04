У Києві водій мікроавтобуса влаштував бійку на дорозі (відео)



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Водій мікроавтобуса вирішив показати свою силу на дорозі Фото: скріншот відео

Чоловік побив водія Volvo, в результаті чого сталося ДТП

Сьогодні, 4 вересня, на вулиці Соборній у Софіївській Борщагівці водій мікроавтобуса влаштував на дорозі бійку та спровокував дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За даними свідків, водія буса Renault обурило, що хлопець на Volvo намагався перелаштуватися у смузі руху.

«Тому пан з буса не вигадав нічого кращого, ніж силоміць виказати своє «фє» - він відчинив двері Volvo та почав бити хлопця, а потім намагався витягнути його з авто. Volvo з коробкою «автомат», тому як тільки нога водія кинула гальмо, автівка покотилася и врізалась в Toyota, а там жінка з малою дитиною», - йдеться в повідомленні «Києва оперативного».

Водій мікроавтобуса хотів залишити місце конфлікту, але його зупинили.

На місце інциденту викликали поліцію.

Як повідомлялося, 3 вересня у Києві виконавчий продюсер ТОВ «Квартал 95» Олександр Божков влаштував ДТП і втік із місця аварії.