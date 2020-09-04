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    У Києві водій мікроавтобуса влаштував бійку на дорозі (відео)

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    Водій мікроавтобуса вирішив показати свою силу на дорозі - У Києві водій мікроавтобуса влаштував бійку на дорозі (відео)
    Водій мікроавтобуса вирішив показати свою силу на дорозі
    Фото: скріншот відео

    Чоловік побив водія Volvo, в результаті чого сталося ДТП

    Сьогодні, 4 вересня, на вулиці Соборній у Софіївській Борщагівці водій мікроавтобуса влаштував на дорозі бійку та спровокував дорожньо-транспортну пригоду.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За даними свідків, водія буса Renault обурило, що хлопець на Volvo намагався перелаштуватися у смузі руху.

    «Тому пан з буса не вигадав нічого кращого, ніж силоміць виказати своє «фє» - він відчинив двері Volvo та почав бити хлопця, а потім намагався витягнути його з авто. Volvo з коробкою «автомат», тому як тільки нога водія кинула гальмо, автівка покотилася и врізалась в Toyota, а там жінка з малою дитиною», - йдеться в повідомленні «Києва оперативного».

    Водій мікроавтобуса хотів залишити місце конфлікту, але його зупинили.

    На місце інциденту викликали поліцію.

    Як повідомлялося, 3 вересня у Києві виконавчий продюсер ТОВ «Квартал 95» Олександр Божков влаштував ДТП і втік із місця аварії.

    ДТП Київ бійка водій автомобіль
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