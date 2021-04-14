На Івано-Франківщині найбільше зіпсованих флаконів із вакциною AstraZeneca (документ)

У МОЗ наголосили, що показники втрат для вакцин зі стандартом ефективного управління вакцинами ВООЗ та ЮНІСЕФ, становить до 25%.

В Україні не втратили жодної дози вакцини лише чотири області

В Україні за весь час щеплення проти коронавірусу забраковано лише 583 дози індійської вакцини AstraZeneca (Covishield), яких було розбито або пошкоджено. Про це «Главкому» повідомила гендиректорка директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко у відповіді на запит.

Що цікаво: найбільше втрат флаконів із вакциною зафіксовано в Івано-Франківській області – 492 дози або 84% від усіх пошкоджених доз.

Крім цього, несуттєві втрати понесли Львівська (мінус 17 доз), Житомирська (-9 доз), Кіровоградська і Полтавська (по мінус 8 доз у кожній) області.

Водночас чотири області (Вінницька, Луганська, Одеська, Херсонська) не зіпсували жодної дози вакцини.

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У МОЗ наголосили, що показники втрат для вакцин зі стандартом ефективного управління вакцинами ВООЗ та ЮНІСЕФ, становить до 25%.

Додамо, що в одному флаконі міститься 10 доз вакцини AstraZeneca (Covishield).

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 388404 щеплення. Вакциновано 388401 особу, з них отримали першу дозу – 388399 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п’ять осіб (із них двоє осіб отримали першу дозу закордоном).