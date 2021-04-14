Пожежа в Одесі: біля облради загорівся автомобіль (відео)

Вогонь знищив моторний відсік, салон, лобове та заднє скло

В Одесі зранку, 14 квітня, на проспекті Шевченка загорівся автомобіль. Інцидент стався неподалік від обласної адміністрації та облради. Про це повідомляє 24 канал.

Інцидент трапився приблизно об 11:20, за десять хвилин туди вже прибули надзвичайники. Очевидці опублікували в мережі одразу кілька відео з місця події.

Найімовірніше, що автомобіль загорівся під час руху. Він зупинився на правій смузі дороги. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На відеозаписах біля авто ходить людина. Чи є цей чоловік власником транспорту – невідомо. У ДСНС Одещини повідомили, що загорівся автомобіль Toyota Corona.

Вогонь знищив моторний відсік, салон, лобове та заднє скло. Причину загоряння поки встановлюють. До гасіння залучили 2 одиниці техніки та 12 людей особового складу. Пожежу ліквідували за 6 хвилин.

Тим часом, у Києві у ніч на 14 квітня на вул. Миру в с. Петропавлівська Борщагівка згоріли чотири автівки, оскільки рятувальники не змогли оперативно ліквідувати пожежу через хаотичне паркування автовомобілів у подвір’ї будинку.