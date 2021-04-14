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    Пожежа в Одесі: біля облради загорівся автомобіль (відео)

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    Причину загоряння поки встановлюють - Пожежа в Одесі: біля облради загорівся автомобіль (відео)
    Причину загоряння поки встановлюють
    Фото 24 канал

    Вогонь знищив моторний відсік, салон, лобове та заднє скло

    В Одесі зранку, 14 квітня, на проспекті Шевченка загорівся автомобіль. Інцидент стався неподалік від обласної адміністрації та облради. Про це повідомляє 24 канал.

    Інцидент трапився приблизно об 11:20, за десять хвилин туди вже прибули надзвичайники. Очевидці опублікували в мережі одразу кілька відео з місця події.

    Найімовірніше, що автомобіль загорівся під час руху. Він зупинився на правій смузі дороги. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

    На відеозаписах біля авто ходить людина. Чи є цей чоловік власником транспорту – невідомо. У ДСНС Одещини повідомили, що загорівся автомобіль Toyota Corona.

    Вогонь знищив моторний відсік, салон, лобове та заднє скло. Причину загоряння поки встановлюють. До гасіння залучили 2 одиниці техніки та 12 людей особового складу. Пожежу ліквідували за 6 хвилин.

    Тим часом, у Києві у ніч на 14 квітня на вул. Миру в с. Петропавлівська Борщагівка згоріли чотири автівки, оскільки рятувальники не змогли оперативно ліквідувати пожежу через хаотичне паркування автовомобілів у подвір’ї будинку.

    Теги: пожежа ДСНС дороги Одеса автомобіль рятувальники
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