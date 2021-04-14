На заводі в Києві сталась пожежа (фото)

Рятувальники за 20 хвилин ліквідували загорання

У вівторок, 13 квітня, виникла пожежа на території заводу на просп. Визволителів у Дніпровському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 16:48, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці 13 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що загоряння виникло в роздягальні на першому поверсі триповерхової будівлі.

Вже за 20 хвилин рятувальники ліквідували займання на площі 10 кв. м.

Внаслідок пожежі знищено міжкімнатні двері, меблі та особисті речі, закопчені стіни та стеля приміщення.

Жертв і постраждалих немає.

На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як відомо, на просп. Визволителів знаходиться ПАТ «Київський завод «Граніт».