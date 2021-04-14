  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На заводі в Києві сталась пожежа (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа сталась на першому поверсі будівлі заводу - На заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    Пожежа сталась на першому поверсі будівлі заводу
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за 20 хвилин ліквідували загорання

    У вівторок, 13 квітня, виникла пожежа на території заводу на просп. Визволителів у Дніпровському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 16:48, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули вогнеборці 13 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що загоряння виникло в роздягальні на першому поверсі триповерхової будівлі.

    Вже за 20 хвилин рятувальники ліквідували займання на площі 10 кв. м.

    Внаслідок пожежі знищено міжкімнатні двері, меблі та особисті речі, закопчені стіни та стеля приміщення.

    Жертв і постраждалих немає.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На заводі в Києві сталась пожежа (фото)

    На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Як відомо, на просп. Визволителів знаходиться ПАТ «Київський завод «Граніт».

    Теги: пожежа Київ ДСНС завод рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies