На Івано-Франківщині рашисти вдарили по об‘єктах критичної інфраструктури

Влада попросила жителів Івано-Франківщини залишатися в укриттях

На Івано-Франківщині сьогодні зранку, 10 жовтня, були зафіксовані удари по об‘єктах критичної інфраструктури. Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук.

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«Жителі Івано-Франківщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу», – написала Онищук.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Триває 229-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.