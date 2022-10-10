Міноборони відреагувало на масований обстріл України

Країна-терорист атакувала низку обласних центрів України

Міністерство оборони прокоментувало масований ракетний обстріл України сьогодні зранку, 10 жовтня, і анонсувало помсту. Про це йдеться у повідомленні Міноборони в Телеграм-каналі.

Як зазначали у міністерстві, країна-терорист атакувала низку обласних центрів України. Під масовими ракетними ударами опинився Київ. Атаковані об’єкти цивільної інфраструктури.

«Терористичні дії РФ спрямовані проти мирного цивільного населення. Ворог буде покараний за біль і смерть, які приніс на нашу землю! Ми помстимося!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.