Сполучені Штати просять Раду Безпеки ООН провести відкрите засідання щодо Північної Кореї

Сполучені Штати просять Раду Безпеки ООН провести відкрите засідання у середу щодо Північної Кореї, заявив представник США після того, як Пхеньян вперше за п'ять років запустив балістичну ракету над Японією. Про це повідомляє Reuters.

За словами дипломатів, якісь значні дії з боку Радбезу малоймовірні.

Рада Безпеки ООН протягом багатьох років забороняла Північній Кореї проводити ядерні випробування та запуски балістичних ракет, які з роками посилили санкції щодо Пхеньяну, щоб спробувати перекрити фінансування цих програм.

В останні роки Китай і росія, які мають право вето, пропонували послабити санкції ООН щодо Північної Кореї в гуманітарних цілях і спонукати Пхеньян повернутися до міжнародних переговорів, спрямованих на те, щоб переконати лідера Кім Чен Ина відмовитися від ядерної зброї.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Північна Корея визнала «незалежність» ДНР та ЛНР. Україна у відповідь розірвала з КНДР дипломатичні відносини, звинувативши її у спробі підірвати наш суверенітет та територіальну цілісність.

Як відомо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.