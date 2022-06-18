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  4. Рашисти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО (фото)

    Обманна ціль з ракети &laquo;Іскандер&raquo; - Рашисти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО (фото)

    Обманна ціль з ракети «Іскандер»

    фото: suspilne.media

    Пакета влучила в Індустріальний район Харкова

    Рашисти 18 червня завдали удару по Харкову. Застосували ракету, яка залишає обманний слід. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

    Вибухи пролунали близько 13:00. Згідно з попередніми даними, ракета влучила в Індустріальний район Харкова. Тут сапери знайшли залишки теплової пастки.

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    Рашисти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО (фото)
    Рашисти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО (фото)
    Рашисти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО (фото)

    «Ми виявили обманну ціль з ракети «Іскандер», маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі», – відзначив старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.

    Також обманну ціль виявили й перехожі, які сприйняли її за снаряд. За словами Педченка, через велику температуру горіння від нього можна отримати сильні опіки.

    Нагадаємо, у результаті ворожого обстрілу Харкова увечері 17 червня сталася пожежа в житловому 16-поверховому будинку в Київському районі міста.

    Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна Україна Amnesty International ракета окупація #stoprussia
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    Рашисти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО (фото)