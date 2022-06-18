Рашисти вдарили по Харкову ракетою, яка обдурює ППО (фото)

Пакета влучила в Індустріальний район Харкова

Рашисти 18 червня завдали удару по Харкову. Застосували ракету, яка залишає обманний слід. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

Вибухи пролунали близько 13:00. Згідно з попередніми даними, ракета влучила в Індустріальний район Харкова. Тут сапери знайшли залишки теплової пастки.

«Ми виявили обманну ціль з ракети «Іскандер», маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі», – відзначив старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.

Також обманну ціль виявили й перехожі, які сприйняли її за снаряд. За словами Педченка, через велику температуру горіння від нього можна отримати сильні опіки.

Нагадаємо, у результаті ворожого обстрілу Харкова увечері 17 червня сталася пожежа в житловому 16-поверховому будинку в Київському районі міста.

Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.