Шольц зробив чергову заяву щодо зброї для України

Зброя в Україну буде надходити вчасно, щоб змінити ситуацію на Донбасі, запевнив Шольц

Зброя в Україну буде надходити вчасно, щоб змінити ситуацію на Донбасі, запевнив Шольц

Протоколи оборонної промисловості Німеччини мають бути змінені, щоб зробити Україну пріоритетнішою за інших клієнтів

Постачання зброї Україні буде відбуватися вчасно, щоб змінити ситуацію на Донбасі. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав агенції dpa. Він повідомив, що протоколи оборонної промисловості Німеччини мають бути змінені, щоб зробити Україну пріоритетнішою за інших клієнтів.

Також Олаф Шольц розповів, що українським солдатам потрібен час, щоб навчитися використовувати зброю, яку німці можуть надати, у тому числі самохідну артилерію та зенітні самохідні установки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що говорити з президентом РФ Володимиром Путіним в умовах війни в Україні «абсолютно необхідно». Шольц заявив, що підтримувати зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним дуже важливо.

«Абсолютно необхідно говорити з Путіним. Я продовжу це робити, як і президент Франції», – сказав канцлер ФРН.

Він зазначив, що у розмовах з Путіним нагадує йому про відповідальність за наслідки війни в Україні.

Також 16 червня Шольц побував у Ірпені і неоднозначно відповів про постачання зброї Україні.

У Києві Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».



