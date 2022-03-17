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    Події в Україні

    На Каховській ГЕС сталась пожежа

    Загорання на Каховській ГЕС вдалося швидко ліквідувати - На Каховській ГЕС сталась пожежа
    Загорання на Каховській ГЕС вдалося швидко ліквідувати

    Відбулось загоряння трансформатора третьої турбіни ГЕС

    16 березня близько 18:30 у місті Нова Каховка виникла пожежа на Каховській ГЕС. Про це повідомляє Новокаховська міська територіальна громада.

    На місце надзвичайної події виїхав черговий караул Каховського підрозділу ДРПЧ-11, який дислокується у Новій Каховці.

    Вогнеборці виявили, що відбулось загоряння трансформатора третьої турбіни.

    Загоряння вдалось швидко ліквідувати. Потерпілих не виявлено.

    Разом зі спеціалістами-енергетиками пожежники встановили, що загоряння сталося в результаті різкого перепаду електричного струму.

    Як відомо, Нова Каховка тимчасово окупована російськими військами. У Каховці на постійній основі немає російських військових.

    Наразі Херсонська область перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

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    Теги: пожежа Херсонщина рятувальники
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    На Каховській ГЕС сталась пожежа