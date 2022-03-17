На Каховській ГЕС сталась пожежа
Відбулось загоряння трансформатора третьої турбіни ГЕС
16 березня близько 18:30 у місті Нова Каховка виникла пожежа на Каховській ГЕС. Про це повідомляє Новокаховська міська територіальна громада.
На місце надзвичайної події виїхав черговий караул Каховського підрозділу ДРПЧ-11, який дислокується у Новій Каховці.
Вогнеборці виявили, що відбулось загоряння трансформатора третьої турбіни.
Загоряння вдалось швидко ліквідувати. Потерпілих не виявлено.
Разом зі спеціалістами-енергетиками пожежники встановили, що загоряння сталося в результаті різкого перепаду електричного струму.
Як відомо, Нова Каховка тимчасово окупована російськими військами. У Каховці на постійній основі немає російських військових.
Наразі Херсонська область перебуває на межі гуманітарної катастрофи.