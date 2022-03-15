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    Події в Україні

    «Путін склеїв ласти». Жителі Херсона «поховали» агресора

    Люди спорудили труну для Путіна та висловили все, що вони про нього думають - «Путін склеїв ласти». Жителі Херсона «поховали» агресора
    Люди спорудили труну для Путіна та висловили все, що вони про нього думають
    фото: Ivan Moysiyenko

    Мужні жителі Херсона не припиняють виходити на протести проти російських окупантів

    У Херсоні на мітингу проти російських агресорів люди спорудили труну із зображенням президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна.

    «Креативні протестувальники спорудили труну із зображенням путлера, то ж провели імпровізовані похорони цього виродка. Порадували бігборди в центральній частині окупованого міста, по дорозі з мітингу, особливо, присвячений спецпідрозділу «Азов», – йдеться у повідомленні.

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    «Путін склеїв ласти». Жителі Херсона «поховали» агресора
    «Путін склеїв ласти». Жителі Херсона «поховали» агресора
    «Путін склеїв ласти». Жителі Херсона «поховали» агресора
    «Путін склеїв ласти». Жителі Херсона «поховали» агресора
    «Путін склеїв ласти». Жителі Херсона «поховали» агресора
    «Путін склеїв ласти». Жителі Херсона «поховали» агресора

    Також херсонці розповідають, що на мітингу державний гімн України виконав трубач. Музика звучала настільки дзвінко та чисто, що довелося виконувати славень на біс.

    На Херсонщині мешканці не припиняють акції проти російських загарбників.

    Зазначимо, що сьогодні вдень ворожа техніка тікає з Миколаєва у бік окупованого Криму, через Херсон. Рашисти можуть готувати провокацію з обстрілом.

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    Теги: росія Азов путін Херсонщина протест Україна Херсон похорон гімн
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    «Путін склеїв ласти». Жителі Херсона «поховали» агресора