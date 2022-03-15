«Путін склеїв ласти». Жителі Херсона «поховали» агресора

Люди спорудили труну для Путіна та висловили все, що вони про нього думають

Мужні жителі Херсона не припиняють виходити на протести проти російських окупантів

У Херсоні на мітингу проти російських агресорів люди спорудили труну із зображенням президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна.

«Креативні протестувальники спорудили труну із зображенням путлера, то ж провели імпровізовані похорони цього виродка. Порадували бігборди в центральній частині окупованого міста, по дорозі з мітингу, особливо, присвячений спецпідрозділу «Азов», – йдеться у повідомленні.

Також херсонці розповідають, що на мітингу державний гімн України виконав трубач. Музика звучала настільки дзвінко та чисто, що довелося виконувати славень на біс.

На Херсонщині мешканці не припиняють акції проти російських загарбників.

Зазначимо, що сьогодні вдень ворожа техніка тікає з Миколаєва у бік окупованого Криму, через Херсон. Рашисти можуть готувати провокацію з обстрілом.

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