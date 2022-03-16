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    Події в Україні

    Російські окупанти викрали мера Скадовська та його заступника

    Російські окупанти викрали мера Скадовська та його заступника
    фото: кадр з відео

    Містян закликали збиратися на центральній площі міста

    Російські окупанти викрали мера окупованого Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва, а також його заступника Юрія Плюха. Про це повідомив активіст Артем Костюченко у Facebook.

    «Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха. Збираємося на центральній площі о 12:00», – повідомив активіст.

    Нагадаємо, до Скадовська Херсонської області 13 березня заїхала колона російських військових та розташувалася в одному з дитячих таборів. Як повідомлялося, 13 березня, мера Дніпрорудного захопили окупанти. Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

    Теги: окупанти Херсонщина військові #stoprussia
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    Російські окупанти викрали мера Скадовська та його заступника