Російські окупанти викрали мера Скадовська та його заступника
Містян закликали збиратися на центральній площі міста
Російські окупанти викрали мера окупованого Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва, а також його заступника Юрія Плюха. Про це повідомив активіст Артем Костюченко у Facebook.
«Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха. Збираємося на центральній площі о 12:00», – повідомив активіст.
Нагадаємо, до Скадовська Херсонської області 13 березня заїхала колона російських військових та розташувалася в одному з дитячих таборів. Як повідомлялося, 13 березня, мера Дніпрорудного захопили окупанти. Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.