Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи

Людям критично не вистачає медикаментів, а часом і їжі

Херсонська область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова заявила в Telegram.

«Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі. Доправити будь-які товари з інших регіонів України не видається можливим через агресивні дії та обстріли рашистських окупантів», – наголосила вона.

Також в області є проблема із електро-, газо- та водопостачанням.

Російські військові обстрілюють мирне населення, яке виходить на протестні мітинги.

Денісова наголосила, що такі дії військ російської федерації з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення військової агресії та свавілля Росії на території України.

Нагадаємо, російські окупанти викрали мера Скадовська та його заступника.

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Напередодні ворожа техніка тікала з Миколаєва у бік окупованого Криму (відео).

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