На Харківщині відновлено зруйнований рашистами міст (фото)

Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів

Відновили міст в селі Мартове Чугуївського району на Печенізькому водосховищі, який окупанти знищили у вересні, коли відступали. Про це повідомив голова військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов

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«Нині об’єкт відновлено. Напередодні через міст поновили рух транспорту. Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону», – йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що фахівці ДП «Дороги Харківщини» демонтували зруйновані конструкції, звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, облаштували гідроізоляцію, застелили нове асфальтне покриття.

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раніше повідомлялось, що депутати Харківської обласної ради перейменували Харківський академічний російський драматичний театр імені Пушкіна. Тепер він називатиметься Харківський академічний драматичний театр.