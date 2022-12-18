На Харківщині на міні підірвався 32-річний рятувальник

Працівник ДСНС у тяжкому стані госпіталізований до лікарні

На Харківщині минулої доби тривали обстріли окупантами населених пунтків. Також у Чугуївському районі на міні підірвався рятувальник. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС. Він у тяжкому стані госпіталізований до лікарні», – зазначив Синєгубов.

За його інформацією, в Харківській області окупанти з артилерії обстріляли Стрілечу, Глибоке, Старицю, Вовчанськ, Волохівку, Чугунівку, Новомлинськ, Дворічну та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. На щастя. обійшлося без постраждалих.

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До словаа, у Хрківській області повністю відновили енергопостачання. Світло вдалося повернути після знеструмлення, яке сталося через ракетну атаку росіян.