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На Харківщині пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
На Харківщині пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео)
На Харківщині прогриміли вибухи
скріншот

Офіційного підтвердження інформації щодо вибухів наразі немає

Вночі, 20 грудня, у Харківській області пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

Варто зауважити, що повітряна тривога в області не оголошувалася.

За інформацією Telegram-каналів, після вибухів в Харківській області розпочалася пожежа.

Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.

Нагадаємо, ранок 16 грудня в Україні почався із масованої ракетної атаки російських терористів. У низці областей пролунали вибухи, працює ППО.

Кілька областей превентивно вимкнули електроенергію, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.

 

Теги: пожежа Telegram відео тривога

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