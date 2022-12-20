На Харківщині пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео)
Офіційного підтвердження інформації щодо вибухів наразі немає
Вночі, 20 грудня, у Харківській області пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
Варто зауважити, що повітряна тривога в області не оголошувалася.
За інформацією Telegram-каналів, після вибухів в Харківській області розпочалася пожежа.
Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.
Нагадаємо, ранок 16 грудня в Україні почався із масованої ракетної атаки російських терористів. У низці областей пролунали вибухи, працює ППО.
Кілька областей превентивно вимкнули електроенергію, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.
Коментарі — 0