На Харківщині пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа (відео)

На Харківщині прогриміли вибухи

Офіційного підтвердження інформації щодо вибухів наразі немає

Вночі, 20 грудня, у Харківській області пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варто зауважити, що повітряна тривога в області не оголошувалася.

За інформацією Telegram-каналів, після вибухів в Харківській області розпочалася пожежа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.

Нагадаємо, ранок 16 грудня в Україні почався із масованої ракетної атаки російських терористів. У низці областей пролунали вибухи, працює ППО.

Кілька областей превентивно вимкнули електроенергію, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.