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Харківська облрада перейменувала театр Пушкіна

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Харківська облрада перейменувала театр Пушкіна
У березні цього року театр тричі потрапляв під обстріл РФ
фото з відкритих джерел

З назви Харківський академічний російський драматичний театр імені Пушкіна прибрали слова російський та Пушкіна 

Депутати Харківської обласної ради перейменували Харківський академічний російський драматичний театр імені Пушкіна. Тепер він називатиметься Харківський академічний драматичний театр. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов зазначив, що військові РФ вже майже рік «демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова - рівняють місто з землею, знищують культурне надбання, б'ють по будинках, які названі на честь їхніх письменників і діячів».

«Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері. Нація вандалів, яка не шанує минуле і не заслуговує на майбутнє», - написав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва переслідує громадських активістів через Пушкіна.

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