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На Херсонщині ліквідовано ще одного гауляйтера

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Херсонщині ліквідовано ще одного гауляйтера
фото з соцмереж

Автомобіль із Штепою підірвали у Каховці

Російські ЗМІ повідомляють, що сьогодні було вбито призначеного окупаційною владою «главу» селища Любимівка Херсонської області Андрія Штепу.

Стверджується, що автомобіль із ним підірвали у Каховці «українські диверсанти».

Офіційних коментарів від російської влади поки немає.

На Херсонщині ліквідовано ще одного гауляйтера фото 1

Нагадаємо, на початку грудня у Донецьку було ліквідовано колаборантку Марію Пирогову.

Того ж дня внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант.

Теги: Херсонщина війна росія окупанти Україна

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