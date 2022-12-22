На Херсонщині ліквідовано ще одного гауляйтера
Автомобіль із Штепою підірвали у Каховці
Російські ЗМІ повідомляють, що сьогодні було вбито призначеного окупаційною владою «главу» селища Любимівка Херсонської області Андрія Штепу.
Стверджується, що автомобіль із ним підірвали у Каховці «українські диверсанти».
Офіційних коментарів від російської влади поки немає.
Нагадаємо, на початку грудня у Донецьку було ліквідовано колаборантку Марію Пирогову.
Того ж дня внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант.
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