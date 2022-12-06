У Донецьку ліквідовано колаборантку Марію Пирогову

Марія Пирогова фігурувала в базі «Миротворець»

Російські пропагандисти повідомляють, що у результаті обстрілу тимчасово окупованого Донецька сьогодні загинула Марія Пирогова – «депутатка» так званого парламенту «ДНР». Традиційно в обстрілі звинувачують ЗСУ.

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«Сьогодні Донецьк знову переживає страшний день. Постійно надходить інформація про загиблих, кількість жертв зростає. Щойно дізнався, що загинула депутат Народної Ради, волонтерка Марія Пирогова. Маша! Не віриться», – прокоментував смерть колаборантки ватажок «ДНР» Денис Пушилін.

Зазначимо, що Пирогова фігурувала в базі «Миротворець». Також пособниця окупантів була організаторкою багатьох антиукраїнських акцій під час роботи в «міністерстві інформації» так званої ДНР.

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Крім того, її мати Майя Пирогова у 2021 році була включена російською стороною до Тристоронньої контактної групи з Донбасу, у зв'язку з чим українська делегація відмовилася від подальших переговорів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант.