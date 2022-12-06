У Донецьку ліквідовано колаборантку Марію Пирогову
Марія Пирогова фігурувала в базі «Миротворець»
Російські пропагандисти повідомляють, що у результаті обстрілу тимчасово окупованого Донецька сьогодні загинула Марія Пирогова – «депутатка» так званого парламенту «ДНР». Традиційно в обстрілі звинувачують ЗСУ.
«Сьогодні Донецьк знову переживає страшний день. Постійно надходить інформація про загиблих, кількість жертв зростає. Щойно дізнався, що загинула депутат Народної Ради, волонтерка Марія Пирогова. Маша! Не віриться», – прокоментував смерть колаборантки ватажок «ДНР» Денис Пушилін.
Зазначимо, що Пирогова фігурувала в базі «Миротворець». Також пособниця окупантів була організаторкою багатьох антиукраїнських акцій під час роботи в «міністерстві інформації» так званої ДНР.
Крім того, її мати Майя Пирогова у 2021 році була включена російською стороною до Тристоронньої контактної групи з Донбасу, у зв'язку з чим українська делегація відмовилася від подальших переговорів.
Раніше повідомлялося, що сьогодні внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант.
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