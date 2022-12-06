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Внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант, – Федоров

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Внаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант, – Федоров
Фото ілюстративне

До війни зрадник очолював місцеву ланку Соціалістичної партії і був депутатом Мелітопольської райради

Унаслідок вибуху у Мелітополі отримав поранення колаборант Микола Волик. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Ранковий вибух у Мелітополі – просмаження чергового колаборанта. Не з тієї ноги встав Микола Волик», – зазначив Федоров.

Мер розповів, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну колаборант очолював місцеву ланку Соціалістичної партії і був депутатом Мелітопольської районної ради. Після окупації Мелітополя «став активним поплічником місцевих гауляйтерів».

«О 6 ранку було гучно біля під’їзду зрадника. На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі. Вірогідно «рускій мір» відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію наскільки сильно підсмажився», – написав міський голова.

Нагадаємо, вранці 6 грудня в окупованому Мелітополі Запорізької області стався потужний вибух. Вибух, що пролунав в одному з мікрорайонів, чуло пів міста, повідомив мер міста.

До слова, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

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Теги: війна Мелітополь колабораціонізм Іван Федоров вибух

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