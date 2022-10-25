На Хмельниччині через аварію зникло електропостачання: деталі 

Через складні погодні умови робота ремонтних бригад ускладнена

Уранці 25 жовтня у Хмельницькому та області через аварію вимкнулося електропостачання. Зникла напруга із високовольтної лінії, яка йде з іншої області. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

«Вимкнення електроенергії вранці, не планове, а саме аварійне. У результаті орієнтовно 60% споживачів у громаді, а також значна частина нашої області без електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Ремонтні бригади вже працюють, однак швидкому відновленню заважають погодні умови. Тому час відновлення спрогнозувати складно.

Об’єкти критичної інфраструктури і медична галузь працюють, каже Симчишин.

Нагадаємо, раніше топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко закликав підготуватись кожному індивідуально до можливого виживання без електроенергії.