На Хмельниччині через аварію зникло електропостачання: деталі
Через складні погодні умови робота ремонтних бригад ускладнена
Уранці 25 жовтня у Хмельницькому та області через аварію вимкнулося електропостачання. Зникла напруга із високовольтної лінії, яка йде з іншої області. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.
«Вимкнення електроенергії вранці, не планове, а саме аварійне. У результаті орієнтовно 60% споживачів у громаді, а також значна частина нашої області без електропостачання», – йдеться в повідомленні.
Ремонтні бригади вже працюють, однак швидкому відновленню заважають погодні умови. Тому час відновлення спрогнозувати складно.
Об’єкти критичної інфраструктури і медична галузь працюють, каже Симчишин.
Нагадаємо, раніше топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко закликав підготуватись кожному індивідуально до можливого виживання без електроенергії.
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