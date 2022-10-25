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На Хмельниччині через аварію зникло електропостачання: деталі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Хмельниччині через аварію зникло електропостачання: деталі 
Частина області знеструмлена 
фото з відкритих джерел

Через складні погодні умови робота ремонтних бригад ускладнена 

Уранці 25 жовтня у Хмельницькому та області через аварію вимкнулося електропостачання. Зникла напруга із високовольтної лінії, яка йде з іншої області. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

«Вимкнення електроенергії вранці, не планове, а саме аварійне. У результаті орієнтовно 60% споживачів у громаді, а також значна частина нашої області без електропостачання», – йдеться в повідомленні. 

Ремонтні бригади вже працюють, однак швидкому відновленню заважають погодні умови. Тому час відновлення спрогнозувати складно.

Об’єкти критичної інфраструктури і медична галузь працюють, каже Симчишин. 

Нагадаємо, раніше топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко закликав підготуватись кожному індивідуально до можливого виживання без електроенергії. 

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Теги: робота електроенергія Хмельниччина

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