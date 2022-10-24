Юрій Бойко: Україна зазнала найбільшої у світовій історії терористичної атаки на енергетику

22 жовтня рашисти посилили ракетні обстріли енергетичної інфраструктури по всій країні

«Зараз під постійними атаками ворога складно робити прогнози на зиму, але можу запевнити, що в «Укренерго», як у оператора енергосистеми, прораховані різні сценарії, і енергетики до них готуються, навіть до найгірших. Скажу чесно: без Запорізької АЕС буде важко, але енергосистема має суттєвий запас міцності для того, щоб пройти цей найскладніший в історії опалювальний сезон», – починає розмову з «Главкомом» радник глави уряду з питань енергетики Юрій Бойко.

Обнадійливі слова експерта сьогодні дуже важливі. 22 жовтня оскаженілі рашисти посилили ракетні обстріли всієї України. У результаті після масованої атаки минулої суботи без світла залишилися майже 1,5 млн домогосподарств. Терористи знову обстріляли ракетами енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів, які з’єднують енергосистему України з єдиною енергосистемою країн Європейського Союзу. «Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки першої ракетної атаки 10-12 жовтня». Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Як тільки рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ракетних влучань, ремонтні бригади «Укренерго» приступають до відновлення енергетичних об’єктів. Щоб уникнути повторних аварій енергетики вимушено обмежують енергопостачання по всій Україні.

Через знеструмлення в містах не працюють магазини, заправки, аптеки, не їздять трамваї та тролейбуси, люди можуть застрягти в ліфті. Енергетики закликають споживачів не використовувати енергоємні електроприлади, вимикати зайве освітлення, переносити прання на нічні години. Споживачів закликають ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

У розмові з «Главкомом» радник прем'єра Юрій Бойко запевнив, що через постійні атаки ворога в «Укренерго», як у оператора енергосистеми України, прораховані різні сценарії. Енергетики готуються навіть до найгіршого…

Після завданих Росією масованих ударів по наших енергетичних об’єктах пошкоджено майже третину всієї інфраструктури. Чи вдасться повністю відновити об’єкти, адже обстріли не припиняються?

Дійсно, зазнали руйнувань близько 30% енергетичних об’єктів, розташованих на контрольованій Україною території. Ми намагаємося не називати пошкоджені об’єкти та не деталізувати їх пошкодження, тому що практика показує, що це певною мірою допомагає ворогові коригувати плани. Можна сказати, що пошкоджень зазнали десятки об’єктів, пов’язані з передачею електроенергії магістральними електромережами, а також уражені обстрілами деякі електростанції. 22 жовтня ворог знов вдався до заходів енергетичного тероризму, атакувавши енергетичну інфраструктуру по всій Україні. Левова частка обстрілів, станом на ранок 22 жовтня, прийшлася на західний регіон. Енергетики зараз працюють над тим, щоб швидко відновити енергоживлення для споживачів, а ремонтні бригади оцінюють масштаби руйнувань і вже планують ремонти.

Якщо трохи заглибитися в історію, то переконаний: те, з чим зіштовхнулася Україна 10 та 11 жовтня, це, мабуть, наймасовіша атака на енергетичні структури не лише в українській чи європейській, а, думаю, й навіть у світовій історії. Тому що до Другої світової війни не було таких розвинених енергосистем, а після – таких масштабних війн, як зараз в Україні. Це чистий рашистський тероризм, спрямований на залякування та розповсюдження паніки. Але ворогу це не вдасться. Енергетиків не залякати. Протиповітряна оборона Збройних сил України знищує велику кількість ракет, рятуючи як життя, так і енергооб’єкти. Як би важко не було, на 19 жовтня всі регіони України були заживлені, незважаючи на досить значні руйнування. Зараз (22 жовтня) ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго оцінюють масштаб нових руйнувань, завданих ворогом вночі і вранці. Обленерго вже заживлюють споживачів в регіонах, що постраждали. Вони будуть працювати над відновленням енергоживлення 24/7.

У залежності від регіону зниження споживання у вечірні години коливається від 7 до 15% порівняно з попередніми днями

Як вдається зараз тримати удар на енергетичному фронті? Я не побоюся пафосних слів: завдяки героїзму, мужності та тяжкій праці наших енергетиків. У них дуже високий моральний дух, патріотизм. До того ж – і в обленерго, і в «Укренерго» працюють висококваліфіковані фахівці, яким іноді доводиться вдаватися до нестандартних технічних рішень. Там, де ремонтні роботи неможливо зробити швидко, задіюємо резервні схеми живлення і намагаємося максимально швидко повернути людям електроенергію. Скажімо, після масштабних пошкоджень у Житомирській області відновлення зайняло близько 6 годин. Також допомагає накопичений компаніями резерв матеріалів та обладнання. Його, безумовно, треба весь час поповнювати. Тому ми звертаємося за допомогою до наших міжнародних партнерів.

Чи багато населених пунктів перебуває без освітлення?

Статистику треба дивитися на певну годину, тому що ситуація дуже динамічна. Враховуючи, що обстріли не припиняються, ми можемо мати різницю в сотні тисяч споживачів впродовж одного дня. Можу сказати, що після варварського обстрілу 22 жовтня через 5-6 годин вже було заживлено 1,5 млн споживачів. А після атак 10-11 жовтня через добу майже по всій Україні відновлено енергоживлення.

Через ракетні обстріли енергетичних об’єктів 22 жовтня НЕК «Укренерго» вимушено ввела обмеження в Києві та 10 областях фото з відкритих джерел

Буває, що енергетики гинуть під обстрілами…

На жаль, гинуть. Я дотримуватимуся правила не називати об’єкти, можу лише сказати, що навіть у Києві є випадки загибелі наших людей на робочих місцях. Це при тому, що левова частка персоналу швидко реагує на повітряні тривоги та переходить в укриття, люди навчені. І лише на деяких об’єктах такі укриття не були передбачені проєктом, тому були випадки загибелі енергетиків.

Люди, які зараз перебувають на вістрі – це, власне, диспетчери всіх рівнів – від центрального до регіональних, ремонтні бригади НЕК «Укренерго» та операторів розподільчих мереж (колишніх обленерго), фахівці генеруючих компаній, рятувальники, які прибувають на місця відразу після обстрілів та займаються розбором завалів задля порятунку тих людей, які опинилися під завалами. Тому дуже важливо в перші години після прильотів не називати місця уражень. Ворог корегує вогонь.

Що стосується бригад в тих областях, де ведуться активні бойові дії, кожна ремонтна робота, кожна локація, куди треба виїхати, щоб здійснити ремонтні роботи, вимагає погодження ЗСУ. І тільки коли військові надають допуск, бригада виїжджає. Це, однозначно, не рятує від усіх ризиків, пов’язаних з введенням в дію мереж, але всі регламенти і порядки, які дозволяють мінімізувати ризики, відпрацьовані, щоб максимально захистити людей.

«З початку вторгнення споживання електроенергії знизилось на 30%»

Через значні руйнування виник дефіцит електроенергії, тому довелося запровадити графіки аварійних відключень споживачів. Яка ситуація тепер?

Коли ми виконуємо аварійні чи планові ремонти в електричних мережах, ми зазвичай перемикаємо споживачів на резервні схеми живлення. І тоді споживач не помічає, що якась лінія в ремонті. Майже вісім місяців війни енергетикам вдалося робити свою справу так, щоб споживачі її не відчували.

Що у нас відбувається в останні два тижні? Пошкоджено велику кількість мереж і для того, щоб забезпечити споживачів електроенергією, ми задіюємо резервні схеми живлення. Коли кількість пошкоджень відносно незначна, то ніхто цього й надалі не помічає. А коли ж пошкоджено занадто багато та ще й по усій країні, ці резервні схеми живлення дуже часто перевантажуються. До прикладу, якщо раніше живлення якогось регіону здійснювалося по 10 лініях, то зараз живиться лише по чотирьох. Відповідно лінії, які лишаються в роботі, мусять витримувати навантаження в декілька разів більше.

Заради уникнення перевантажень та збереження цілісності роботи енергосистеми диспетчери виявляють критично вузькі місця і тоді запроваджують примусові обмеження споживання електроенергії. Відповідно, графіки аварійних відключень вводяться в тих вузлах, де ці проблеми виникли. В одному регіоні через специфіку пошкоджень може запроваджуватися графік аварійних відключень, а в інших регіонах таких відключень може й не бути. Після обстрілів в жовтні відновлено запровадження графіків аварійних відключень у багатьох регіонах.

Юрій Бойко: Без Запорізької АЕС взимку буде важко, але енергосистема має суттєвий запас міцності, аби пройти найскладніший в історії опалювальний сезон Фото: ДСНС

У години найбільшого навантаження мереж «Укренерго» закликає до розумного електроспоживання, тобто до свідомої економії електроенергії, щоб зменшити примусові відключення споживачів. Чи розуміє населення потребу зниження споживання електрики?

Люди свідомо віднеслися до закликів добровільно знизити споживання електроенергії в години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 до та з 17:00 до 23:00). Це дуже ефективний спосіб балансування енергетичної системи України. Місцева влада також досить адекватно відреагувала на заклики та суттєво обмежила освітлення вулиць – ліхтарі працюють в почерговому варіанті освітлення, їхня потужність знижена разів у 20, тому вони лише окреслюють контур дороги.

На жаль, цієї зими через постійні обстріли, думаю, весь осінньо-зимовий період нас будуть супроводжувати графіки аварійних відключень. Тому, власне, дуже важливо дотримуватися виваженого, збалансованого підходу до споживання електроенергії з метою мінімізації навантаження на мережу у вечірні години.

Обмежити споживання можна не лише примусово, але й за рахунок свідомого використання енергоємних приладів. Тому на заклики президента, прем’єр-міністра, міністерства енергетики та НЕК «Укренерго» дуже велика кількість людей долучилася до кампанії про розумне споживання.

Статистика показує, що в залежності від регіону зниження споживання в вечірні години коливається від 7 до 15% порівняно з попередніми днями. Свідоме обмеження споживання часто дозволяє уникати застосування графіків аварійних відключень, які, по суті, є примусовими відключенням цілих вулиць чи мікрорайонів. Але не всі регіони однаково реагують на заклики економити.

Свідоме обмеження споживання електроенергії дозволяє уникати аварійних відключень фото з відкритих джерел

Через війну впали платежі за електроенергію. Яка фінансова ситуація в енергетиці, чи вистачає станціям коштів на закупівлю палива, на зарплати?

Ситуація насправді непроста, але не стільки через те, що рівень платежів упав, а через суттєве зниження споживання електроенергії – десь на 30% з початку вторгнення. А рівень платежів дійсно знизився – здебільшого в тих регіонах, де ведуться активні бойові дії. У західних та центральних областях рівень оплати досить високий, хоча й трохи нижчий ніж довоєнний, але не критично. Різке зниження обсягу споживання загалом в Україні відіграє набагато суттєвішу роль у фінансових дефіцитах, які сьогодні мають місце в роботі фактично всіх енергетичних компаній.

19 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль проводив нараду, ми обговорювали проблемні моменти, пов’язані з функціонуванням галузі, відновленням живлення споживачів та фінансово-економічним збалансуванням галузі в цілому. У жовтні закінчується термін дії ПСО – покладання спеціальних обов’язків на «Енергоатом» та «Укргідроенерго», це механізм, який дозволяє забезпечити для побутового споживача відносно низький рівень тарифів у порівнянні з їхньою ринковою величиною. Проговорювалися оптимальні варіанти зміни цієї моделі для того, аби звести до мінімуму негативний фінансовий вплив на компанії, які несуть тягар ПСО, тобто на «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Дискусія ще в розпалі, тому детальніше розповім пізніше.

Питання просте: чи зміняться тарифи для населення?

Ні, тарифи лишаються незмінні. Законодавство забороняє підвищувати тарифи на період воєнного стану. Тому мова йде не про перегляд тарифів, а про оптимальні способи фінансової компенсації низьких тарифів для населення – з урахуванням того, що рівень споживання електроенергії упав приблизно на 30%. З іншого боку, у роботі «Енергоатома» є такий суттєвий фактор як втрата Запорізької АЕС, тому без цієї станції «Енергоатом» виробляє суттєво менше товарної продукції, а значить впали доходи компанії. За таких обставин компанії дуже важко нести фінансовий тягар з метою підтримки тарифів для населення на поточному рівні.

Як пережити зиму без Запорізької АЕС? Минулого року працювали всі шість її енергоблоків…

Дійсно, минулої зими на ЗАЕС працювали всі шість блоків – це тривало десь два чи три тижні. І це було не вперше в історії, такі прецеденти були й раніше. Але вперше в історії всі енергоблоки працювали на повну потужність, тому що після реалізації низки проектів НЕК «Укренерго» було знято обмеження щодо видачі потужності ЗАЕС. Кожен блок видавав в мережу по 1000 МВт. Зараз під постійними атаками ворога складно робити прогнози на зиму, але можу запевнити, що в «Укренерго», як у оператора енергосистеми, прораховані різні сценарії, і енергетики до них готуються, навіть до найгірших. Скажу чесно так: без ЗАЕС буде важко, але енергосистема має суттєвий запас міцності для того, щоб пройти цей найскладніший в історії опалювальний сезон.

«Треба приймати пакет політичних рішень з метою захисту колективу ЗАЕС»

Яка тепер ситуація на ЗАЕС? Недавно глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про відновлення зовнішнього енергопостачання станції та створення зони безпеки навколо неї.

Питання надзвичайно складне. Російська сторона категорично відкидає можливість виведення військ та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. І зрозуміло, що МАГАТЕ не зможе їх змусити. Тому до моменту деокупації території Запорізької області, думаю, будемо мати справу із ядерним шантажем, ядерним тероризмом. Це та об’єктивна реальність, яку доведеться враховувати в своїх планах та в роботі.

Запорізька АЕС нині повністю зупинена фото з відкритих джерел

В якому стані лінії живлення Запорізької АЕС?

Немає сталої відповіді на питання про те, що там з лініями живлення, тому що за останні два тижні ЗАЕС вже тричі працювала на дизелях. Тобто ремонтники «Укренерго» лінії відновлюють, потім внаслідок обстрілів вони пошкоджуються, станція знеструмлюється, відповідно власні потреби АЕС заживлюються від дизельних генераторів, які відповідно до регламенту знаходяться на станції та повинні в таких випадках підхоплювати живлення власних потреб станції. Станом на момент нашої розмови (кінець минулого тижня – «Главком») живлення станції відбувається від української енергомережі.

«Росатом» обіцяв переключити Запорізьку АЕС на постачання електроенергії до Криму. Яка зараз ситуація?

Зараз всі шість блоків АЕС перебувають у стані «холодний резерв», власні потреби станції та місто Енергодар заживлено від енергосистеми України. Проблемним і невирішеним питанням залишається початок опалювального сезону в місті Енергодар, тому що близько 70% міста отримують тепло саме від ЗАЕС. Тому в разі незапуску станції в роботу, початок опалювального сезону під запитанням.

З огляду на руйнації багатьох електромереж, скільки всього енергоблоків ЗАЕС можна запустити в роботу, щоб вони видавали потужність в енергосистему України?

Відповідь на це питання є занадто динамічною, тому що станція працювала в останні два місяці трьома, а потім двома енергоблоками з обмеженням видачі потужності 2200 МВт, а потім взагалі 1500 МВт. З технічної точки зору, всі блоки відремонтовані, завантажені ядерним паливом і всі шість готові до роботи.

Але яка частина електроенергії від ЗАЕС може бути передана в енергосистему України – це, власне, залежить від того, яка кількість ліній зв’язку станції з енергосистемою буде в роботі, і, відповідно, мережеві обмеження або їх відсутність будуть визначати обсяги електроенергії, яка може бути прийнята системою від ЗАЕС.

Україна контролює не всі мережі, які можуть прийняти електроенергію від ЗАЕС, в якому вони стані?

Практично всі мережі, що з’єднують ЗАЕС з енергосистемою мають різного характеру пошкодження. На сьогодні є лише дві лінії в роботі, які живлять власні потреби ЗАЕС, вони йдуть з контрольованої частини України і, до речі, потенційно можуть забезпечити видачу потужності. Але повторюсь: все швидко змінюється. Запевняю вас, що в разі деокупації території Запорізької області, «Укренерго» дуже швидко відновить роботу всіх ліній.

Російські окупанти змушують працівників ЗАЕС підписати договір з «Росатомом», але президент «Енергоатома» Петро Котін закликав не робити цього. Хоча як можна очікувати цього від людей, яких можуть катувати та убивати?

Це ще одне надзвичайно складне питання, я сподіваюся, що воно буде розглянуте на РНБО, адже воно потребує низки специфічних, в тому числі політичних, рішень. Я вважаю, що колектив станції потрібно захистити, і захист має бути належним чином юридично оформлений. Люди перебувають у надзвичайно тяжких умовах, і це має бути взято до уваги.

Фахівці ЗАЕС не можуть покинути ядерний об’єкт, вони мають моральне зобов’язання перед суспільством, люди перебувають на своїх робочих місцях з абсолютною відповідальністю за свою ділянку роботи, з розумінням наслідків, якщо ця робота не буде виконуватися. Тому на моє тверде переконання, щодо колективу ЗАЕС треба приймати пакет політичних рішень з метою їх захисту. Щоб вони розуміли: Україна з ними, і Україна на них чекає. Безумовно, це не стосується тих колаборантів, які у відкритий спосіб перейшли на бік окупантів, але таких одиниці.

Яку допомогу українським енергетикам надають міжнародні організації та компанії?

З перших днів допомагають колеги з Польщі, країн Балтії, Німеччини, Словаччини, Бельгії. З їхнього боку надходить допомога не лише у вигляді якихось матеріалів чи обладнання. Системні оператори згаданих країн відразу ж відреагували на факт вторгнення Росії на територію України і запропонували розміщення сімей працівників компаній, зокрема НЕК «Укренерго», на своїх локаціях. Під повне утримання, тобто в цю першу хвилю евакуації велика кількість жінок, дітей отримали можливість поїхати не просто на вокзал до Варшави, а до друзів, які їх зустріли, розмістили, організували побут. Безумовно, з нашого боку велика вдячність, що в такі важкі для України дні була простягнута рука допомоги.

Також нам допомагають у відновленні інфраструктурних об’єктів та мереж: у Міністерство енергетики надходять заявки від компаній, які зазнали втрат від військових дій чи ракетних обстрілів. Міністерство веде комунікацію як з внутрішніми, так із зовнішніми нашими партнерами з організації допомоги. Створений спеціальний фонд, який адмініструє Міністерство енергетики.

Крім того, Європейський інвестиційний банк та ЄБРР виділяють 500 і 300 млн євро на відновлювальні роботи, пов’язані з пошкодженнями інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів. Але, безумовно, обсяги пошкоджень, які ми зазнали і продовжуємо зазнавати, суттєво вищі. Тому потрібно максимально ефективне використання того ресурсу, який вже наданий.

Останнім часом по лінії МЗС значно посилилися комунікації з нашими західними партнерами, спрямовані на ідентифікацію наших проблемних місць та організації оперативної допомоги у складній ситуації.

Через удари по енергосистемі Україна була змушена припинити експорт електроенергії до ЄС. Це лише посилило проблему фінансового дефіциту. Чи планується відновити експорт?

Експорт можливий за умови, коли є надлишок електроенергії, або є надлишок можливості її виробляти. Після тих масованих ракетних обстрілів говорити про експорт, мабуть, поки що зарано. Нам необхідно акцентувати свої зусилля на тому, аби в прийнятний для українських споживачів спосіб пройти цей складний осінньо-зимовий період. Я думаю, що раніше весни відновлення експорту не може бути через окупацію та зупинку Запорізької АЕС, пошкодження величезної кількості діючих електростанцій. У той же час синхронізація з європейською континентальною мережею ENTSO-E дає нам можливості і для імпорту електроенергії з країн ЄС, і запитувати аварійну допомогу у разі потреби.

У разі подальших руйнувань енергетичної інфраструктури, чи можуть українці розраховувати на постачання електроенергії з країн ЄС?

Хороше питання, тому що воно насправді набагато глибше, ніж може видатися на перший погляд. Імпорт електроенергії стане можливим за умови вирішення двох блоків питань. Перший – це технічний, другий – комерційний. З технічної точки зору, мережі на кордоні з нашими західними сусідами повинні не лише мати можливість прийняти певні обсяги електроенергії, а й щоб була можливість передати її вглиб країни, де відбувається основне споживання. А це залежить від того, наскільки потужними і надійними будуть міжрегіональні зв’язки всередині нашої держави.

Друга проблема – комерційна. Для того, аби з’явилася комерційна можливість імпорту електроенергії, нам необхідно розуміти, що ціни в Україні відрізняються від європейських. В Європі ціна на електроенергію вища, ніж в Україні, тому потрібно створити механізм фінансової компенсації різниці вартості між імпортною і внутрішньою кВт-годиною. Інакше забезпечити імпорт буде вкрай важко. Не може ж бути так, що імпортер купить одну кВт-годину за 8 грн, а продасть її за 3 грн. Поки що йдуть дискусії, наскільки це доцільно робити та в який спосіб. Власна генерація сьогодні здатна забезпечити всі потреби споживачів, палива вистачає. У разі гострої потреби короткотерміново можна активувати аварійну допомогу, яку ми, до речі, вже навіть в цьому році неодноразово і надавали нашими сусідам, і отримували від них.

У чому суть залучення аварійної допомоги з боку закордонного оператора енергосистеми?

Аварійна допомога – це коли без комерційного контракту на експортно-імпортну операцію один системний оператор може попросити в іншого системного оператора (іншої держави – «Главком») надати йому певний обсяг електроенергії на певний проміжок доби. Це робиться у випадку виникнення раптових дефіцитів електроенергії в системі, які не можуть бути покриті власними потребами. Покриття дефіцитів здійснюється на підставі договорів між системними операторами суміжних країн.

Платежі приходили навіть з окупованої Херсонщини, і це зайвий раз підкреслює, що в Україні живуть патріотичні і порядні люди

Чи надходить електроенергія на окуповані території в Запорізькій та Херсонській області?

Частина територій, які були окуповані в Донецькій та Луганській області в 2014 році, були підключені до російської мережі, відповідно, зв’язку з українською енергосистемою вони не мали. Наскільки нам відомо межі таких перепідключень, зокрема в Луганській області дещо розширилися. Решта областей, як і раніше, отримує електроенергію від української енергосистеми. Припускаю, що якась частина окупованої території Херсонської області може бути перезаживлена від мереж тимчасово окупованої території Криму, тому що диспетчерський зв'язок з тією частиною території досить давно втрачено.

Чи платить населення окупованих територій за електроенергію?

До недавнього часу платежі приходили навіть з окупованих регіонів Херсонської області, і це зайвий раз підкреслює, що в Україні живуть дуже патріотичні і порядні люди. Але в регіонах, де окупація триває вже досить довго, окупантами були створені штучні перешкоди (відключено український мобільний зв’язок, заблоковано інтернет-банкінг тощо) і можливості сплачувати скоротилися, або й відсутні взагалі, тому рівень платежів в таких регіонах критично низький.

Наталка Прудка, «Главком»