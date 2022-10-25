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Україна вимушена імпортувати електроенергію? В уряді пояснили, що треба терміново вирішити

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна вимушена імпортувати електроенергію? В уряді пояснили, що треба терміново вирішити
Україна може екстрено позичити у ЄС трохи електрики
фото з відкритих джерел

Імпорт електроенергії стане можливим за умови вирішення двох блоків питань. Перший – це технічний, другий – комерційний

Синхронізація з європейською континентальною мережею ENTSO-E дає Україні можливості для імпорту електроенергії з країн ЄС. Однак для цього необхідно терміново вирішити два блоки питань – технічний та комерційний. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник глави уряду з питань енергетики Юрій Бойко.

«З технічної точки зору, мережі на кордоні з нашими західними сусідами повинні не лише мати можливість прийняти певні обсяги електроенергії, а й щоб була можливість передати її вглиб країни, де відбувається основне споживання. А це залежить від того, наскільки потужними і надійними будуть міжрегіональні зв’язки всередині нашої держави», – пояснив Бойко.

Крім того, в Європі ціна на електроенергію вища, ніж в Україні, тому потрібно створити механізм  фінансової компенсації різниці вартості між імпортною і внутрішньою кВт-годиною. Інакше забезпечити імпорт буде вкрай важко, вважає радник глави уряду.

«Не може ж бути так, що імпортер купить одну кВт-годину за 8 грн, а продасть її за 3 грн. Поки що йдуть дискусії, наскільки це доцільно робити та в який спосіб. Власна генерація сьогодні здатна забезпечити всі потреби споживачів, палива вистачає», – каже Юрій Бойко.

У разі гострої потреби короткотерміново можна активувати аварійну допомогу від країн ЄС, вона можлива без комерційного контракту, пояснює експерт.

«Аварійна допомога – це коли без комерційного контракту на експортно-імпортну операцію один системний оператор може попросити в іншого системного оператора (іншої держави – «Главком») надати йому певний обсяг електроенергії на певний проміжок доби. Це робиться у випадку виникнення раптових дефіцитів електроенергії в системі, які не можуть бути покриті власними потребами. Покриття дефіцитів здійснюється на підставі договорів між системними операторами суміжних країн», – розповів Юрій Бойко.

Що ж до експорту електрики, то відновити його вдасться не раніше весни через окупацію та зупинку Запорізької АЕС, каже радник Шмигаля. 

Раніше стало відомо, чи здатна Росія знищити всі наші електропідстанції

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Теги: блекаут імпорт радник росія Україна

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