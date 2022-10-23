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Без світла по кілька днів. Енергетики закликають готуватися до важкої зими

Юрій Лящук
glavcom.ua
Без світла по кілька днів. Енергетики закликають готуватися до важкої зими
Тотальних «блекаутів» не на лінії фронту не буде
фото з відкритих джерел

Українцям потрібно вчитись економити і зменшувати споживання електроенергії у пікові години

Топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко закликає підготуватись кожному індивідуально до можливого виживання без електроенергії. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Буде важко, всім треба готуватися до того, що як аварійні, так і стабілізаційні відключення будуть. Треба підготуватись кожному індивідуально до можливого виживання без електроенергії подекуди на декілька годин-днів. На мій погляд, тотальних «блекаутів» не на лінії фронту не буде, я на це маю надію. Ну і все, переживемо. Віримо в перемогу України, але все одно вчимось економити і зменшувати споживання в пікові години», – сказав Коваленко.

Раніше фахівець розповів, що будь-яка родина може зменшити споживання електроенергії на третину

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. Згодом ворог здійснив повторну атаку. Внаслідок масованої атаки у місті фактично знищено об’єкт енергетики.

Крім того, вранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.

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Теги: електроенергія обстріл Електромобілі блекаут

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