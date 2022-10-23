Без світла по кілька днів. Енергетики закликають готуватися до важкої зими

Тотальних «блекаутів» не на лінії фронту не буде

Українцям потрібно вчитись економити і зменшувати споживання електроенергії у пікові години

Топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко закликає підготуватись кожному індивідуально до можливого виживання без електроенергії. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Буде важко, всім треба готуватися до того, що як аварійні, так і стабілізаційні відключення будуть. Треба підготуватись кожному індивідуально до можливого виживання без електроенергії подекуди на декілька годин-днів. На мій погляд, тотальних «блекаутів» не на лінії фронту не буде, я на це маю надію. Ну і все, переживемо. Віримо в перемогу України, але все одно вчимось економити і зменшувати споживання в пікові години», – сказав Коваленко.

Раніше фахівець розповів, що будь-яка родина може зменшити споживання електроенергії на третину.

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. Згодом ворог здійснив повторну атаку. Внаслідок масованої атаки у місті фактично знищено об’єкт енергетики.

Крім того, вранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.