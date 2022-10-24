На Київщині сталася аварія в електромережі: подробиці

Без світла залишилася центральна частина міста Ірпінь

В Ірпені на Київщині сталося аварійне відключення електропостачання. Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

«Ми робимо все необхідне, щоб оперативно відновити електропостачання після аварійного відключення мережі в Ірпені», – зазначається у повідомленні.

У компанії повідомили, що сьогодні ввечері в місті зафіксовані дві аварійні ситуації на розподільчих мережах. Через це є перебої в електропостачанні для 9 тис. родин – жителів центральної частини Ірпеня.

Додамо, сьогодні, 24 жовтня, вранці за розпорядженням «Укренерго» у Київській області почалися стабілізаційні відключення світла.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко раніше повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте, за його словами, це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що масовані атаки ракетами та безпілотниками, які Росія посилено завдає по українських містах та критичній інфраструктурі, принесуть українцям серйозні гуманітарні проблеми, але не підірвуть волю до перемоги і не переламають ситуацію на фронті.