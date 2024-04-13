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На Кіровоградщині помер військовий – рідні не змогли викликати «швидку»

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Кіровоградщині помер військовий – рідні не змогли викликати «швидку»
Причиною смерті військового стала серцева недостатність
фото з відкритих джерел

Рідні Дмитра не звертались до правоохоронних органів, хоча вважають, що ветерана фактично вбило недбальство і байдужість людей у білих халатах

У селищі Смоліно Кіровоградській області помер 46-річний військовий, який не дочекався приїзду медиків. За словами родичів, лікарі просто відмовилися їхати на виклик. Дмитро Заіка помер на руках у матері. Рідні ветерана вважають, що його вбила недбалість і байдужість лікарів. Про це пише Telegraf.

Дмитро Заіка захищав країну від перших днів повномасштабного вторгнення РФ, був важко поранений, але помер від серцевого нападу вдома.

Коли окупанти розпочали повномасштабний наступ на Україну, Дмитро Заіка разом з сином Олександром пішов добровольцем на фронт. Чоловік не мав жодного стосунку до війська, більшу частину життя він працював на шахті. Дмитро воював у складі 178-го батальйону 121-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ, де виконував обов'язки командира відділення управління.

«13 травня 2023 року батька було важко поранено, ворог скинув з дрона вибухівку на позиції, а осколки пошкодили йому легені. Після лікування та реабілітації батько знову воював, списали його за станом здоров’я (за сукупністю травм дали ІІ групу) лише два місяці тому», – розповів син Олександр.

Дмитру стало зле 9 квітня, на допомогу йому кинулась мати, намагалась привести до тями – робила штучне дихання і непрямий масаж серця. Пізніше до порятунку приєднались сусіди, бо викликати швидку рідним ветерана не вдалося.

За словами рідних військового, місцева швидка відмовилась їхати. Диспетчери сказали телефонувати до Малої Виски чи Кропивницького.

«Від нас це 40 і 80 км відповідно, а до нашого пункту екстреної допомоги – 300 метрів, вони могли дійти пішки. Врешті-решт приблизно через пів години з сусіднього села Хмельове приїхала «буханка», в якій і нічим було надавати допомогу. Я був на місці, коли лікарі спускалися, а батько вже помер», – розповів деталі Олександр.

Коли Олександр навідався до місцевої лікарні, за його словами, медики були на місці, новенька швидка Renault, оснащена всім необхідним, також. А після розголосу ситуації, швидка стала приїжджати на виклик за дві хвилини.

Олександр додав, що причиною смерті батька вказана серцева недостатність, а за словами патологоанатома, чоловіка можна було врятувати.

Журналісти «Громадського» поспілкувались із Миколою Дударчуком, директором КНП «Смолінська медико-санітарна частина», куди також звертались рідні Дмитра. Він пояснив, що «екстрена невідкладна допомога часто-густо не виконує свої обов'язки», тому час від часу на виклики виїжджає фельдшер, що чергує в приймальному відділенні.

Дударчук розповів, що на момент звернення близьких Дмитра Заіки медик надавала допомогу людині з гіпертонічним кризом, а водія не було на місці. Згодом вони нібито таки з'їздили до пацієнта, але по прибуттю на місце їх не пустили.

Директор медико-санітарної частина каже, що існує проблема в системі екстреної медицини, бо виклики по області йдуть через диспетчера у Кропивницькому, який вирішує, в якому разі надсилати бригаду.

Рідні Дмитра не звертались до правоохоронних органів, хоча вважають, що ветерана фактично вбило недбальство і байдужість людей у білих халатах.

За ненадання допомоги хворому медичним працівником без поважних причин передбачена кримінальна відповідальність за ст. 139 КК України. Покаранням за це у разі смерті пацієнта може стати обмеження волі на термін до чотирьох років або позбавлення волі на до трьох років.

Раніше у Києві підліток напав на дівчину та важко поранив її ножем. 

 

Теги: окупанти чоловік фронт ворог наступ медик батько масаж обмеження

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