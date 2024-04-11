У Києві підліток напав на дівчину та важко поранив її ножем

У столиці стався інцидент за участі 16-річного підлітка. Він побив старшого хлопця та ледь не вбив дівчину

16-річний юнак спровокував конфлікт із компанією молодих людей, що відпочивали поруч. Спочатку порушник побив хлопця, а коли за нього заступилась 18-річна дівчина – вдарив її ножем у живіт. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Днями до столичної поліції надійшло повідомлення про бійку на одній з вулиць столичного Подолу. Прибувши на місце події правоохоронці з’ясували, що до компанії молодих людей почав чіплятись невідомий хлопець, який перебував неподалік з друзями.

Спочатку зловмисник спровокував конфлікт з 20-річним киянином, декілька разів вдаривши його в обличчя. А коли за нього заступилась дівчина – порушник вдарив її ножем у живіт й втік. 18-річну постраждалу у вкрай важкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі її стан стабільний вона перебуває під наглядом лікарів.

Співробітники кримінальної поліції Подільського управління поліції спільно з аналітиками та оперативниками столичного главку провели комплекс розшукових заходів та встановили особу нападника .

В оселі підозрюваного слідчі вилучили ножі, кастет та інші речові докази фото Відділ комунікації поліції Києва

Ним виявився 16-річний студент столичного коледжу. За результатами обшуку в його оселі слідчі вилучили одяг, в якому він був на момент вчинення злочину, ножі, кастет та інші речові докази.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі фото Відділ комунікації поліції Києва

Порушнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підлітка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Згодом правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері. За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.