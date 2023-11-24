Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
Водій карети швидкої допомоги рухався з увімкненими проблисковими маячками синього кольору
фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини події

У четвер, 23 листопада, близько 22:30, на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району водій карети швидкої допомоги наїхав на двох пішоходів. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій карети швидкої допомоги марки Citroen, 62-річний львів’янин, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, здійснив наїзд на двох пішоходів: 17-річного мешканця Винників та 18-річну жительку одного з сіл Львівського району.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу обидва пішоходи та пацієнтка, 52-річна мешканка одного з сіл району.

За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 17 листопада машина патрульних у Львові на пішохідному переході збила чоловіка. Він помер.

Теги: ДТП Львівщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Смертельна ДТП на блокпосту за участю нацгвардійців: справу скеровано до суду
Смертельна ДТП на блокпосту за участю нацгвардійців: справу скеровано до суду
Вчора, 14:57
ДТП за участю Остапа Ступки сталася 4 квітня
ДТП за участю Ступки: суд оголосив вирок
Сьогодні, 11:14
В автокатастрофі у Польщі загинули троє українців
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
19 листопада, 14:38

Суспільство

На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7223
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua