На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів

Правоохоронці встановлюють обставини події

У четвер, 23 листопада, близько 22:30, на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району водій карети швидкої допомоги наїхав на двох пішоходів. Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій карети швидкої допомоги марки Citroen, 62-річний львів’янин, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, здійснив наїзд на двох пішоходів: 17-річного мешканця Винників та 18-річну жительку одного з сіл Львівського району.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу обидва пішоходи та пацієнтка, 52-річна мешканка одного з сіл району.

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За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 17 листопада машина патрульних у Львові на пішохідному переході збила чоловіка. Він помер.