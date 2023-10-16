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В Україну прибула перша броньована «швидка» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україну прибула перша броньована «швидка» (фото)
Загалом закуплено 13 таких «швидких». Вартість усіх становить 124 млн грн
фото: МОЗ

«Швидкі» допомагатимуть українським медикам евакуйовувати поранених з лінії фронту до найближчого медзакладу

В Україну прибув перший броньований автомобіль швидкої допомоги, придбаний за кошти ініціативи United24. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Загалом закуплено 13 таких автівок. Зазначається, що ці «швидкі» допомагатимуть українським медикам евакуйовувати поранених з лінії фронту до найближчого медзакладу.

«Сьогодні Україна отримала перший броньований автомобіль швидкої медичної допомоги для евакуації поранених. Дякую кожному, хто підтримує нас в складний час повномасштабної війни. Ваші донати важливі. Вони, без перебільшення, рятують життя українців. Броньовані «швидкі» дозволять робити це ще ефективніше, евакуюючи поранених з найгарячіших точок фронту. Загалом кількість таких машин в світі дуже обмежена, тому їх довелося спеціально виготовляти під замовлення», – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Вартість такої автівки – 9,5 млн грн. Загалом закуплено 13 таких «швидких». Вартість усіх становить 124 млн грн.

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Зазначається, що автомобілі призначені для евакуації медиками поранених з лінії фронту до найближчого медзакладу. Кожна автівка броньована та відповідає балістичним стандартам НАТО, а саме: стандарту STANAG 4569 рівня II.

У МОЗ також зазначили, що серед особливостей транспорту – «автовзуття», тобто шини.

«Одна з їх характеристик – вони можуть їхати спущеними: у разі втрати тиску завдяки спеціальній конструкції швидкість варіюється від 50 до 150 км (залежно від ваги машини та якості дороги). На практиці у нашій реальності це означає: якщо шина проб’ється осколком, «швидка» не стане посеред поля під обстрілами. Крім того, ці авто повнопривідні – можуть їздити польовими, розбитими війною дорогами», – йдеться у повідомленні.

Ці броньовані «швидкі» спеціально виготовляли під замовлення в Канаді. Як тільки інші машини з партії будуть готові, їх транспортують до України.

До слова, раніше повідомлялося, що Україна створить із Польщею великий військово-медичний хаб.

Теги: Україна Канада війна

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