У Кривому Розі зіштовхнулися швидка та таксі: є постраждалі (відео)

Внаслідок зіткнення постраждав водій Uklon, пасажир таксі та водій швидкої

У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій таксі Uklon влетів у швидку. Внаслідок аварії постраждало три людини. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що ДТП трапилася на перехресті 173-го кварталу.

За словами очевидців, водій таксі на шаленій швидкості, не пропустивши авто медиків, влетів у швидку, яка їхала із сиреною та увімкненими маячками.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок зіткнення постраждав водій Uklon, пасажир таксі та водій швидкої. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 23 листопада, близько 22:30, на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району водій карети швидкої допомоги наїхав на двох пішоходів.