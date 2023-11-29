У Кривому Розі зіштовхнулися швидка та таксі: є постраждалі (відео)
Внаслідок зіткнення постраждав водій Uklon, пасажир таксі та водій швидкої
У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій таксі Uklon влетів у швидку. Внаслідок аварії постраждало три людини. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що ДТП трапилася на перехресті 173-го кварталу.
За словами очевидців, водій таксі на шаленій швидкості, не пропустивши авто медиків, влетів у швидку, яка їхала із сиреною та увімкненими маячками.
Внаслідок зіткнення постраждав водій Uklon, пасажир таксі та водій швидкої. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 23 листопада, близько 22:30, на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району водій карети швидкої допомоги наїхав на двох пішоходів.
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