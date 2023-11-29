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У Кривому Розі зіштовхнулися швидка та таксі: є постраждалі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Кривому Розі зіштовхнулися швидка та таксі: є постраждалі (відео)
Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці
фото: Дніпро Оперативний

Внаслідок зіткнення постраждав водій Uklon, пасажир таксі та водій швидкої

У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій таксі Uklon влетів у швидку. Внаслідок аварії постраждало три людини. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що ДТП трапилася на перехресті 173-го кварталу.

За словами очевидців, водій таксі на шаленій швидкості, не пропустивши авто медиків, влетів у швидку, яка їхала із сиреною та увімкненими маячками.

Внаслідок зіткнення постраждав водій Uklon, пасажир таксі та водій швидкої. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 23 листопада, близько 22:30, на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Зимна Вода Львівського району водій карети швидкої допомоги наїхав на двох пішоходів.

Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина ДТП таксі

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