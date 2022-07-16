  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На кордоні з Польщею закриється один із пунктів пропуску: деталі
рус
    Події в Україні

    На кордоні з Польщею закриється один із пунктів пропуску: деталі

    У пункті пропуску &laquo;Краківець&nbsp;&ndash;&nbsp;Корчова&raquo; триватимуть роботи щодо дооблаштування в рамках проєкту &laquo;Відкритий кордон&raquo; - На кордоні з Польщею закриється один із пунктів пропуску: деталі
    У пункті пропуску «Краківець – Корчова» триватимуть роботи щодо дооблаштування в рамках проєкту «Відкритий кордон»
    фото з відкритих джерел

    Пункт пропуску «Краківець» не працюватиме на виїзд для легкового транспорту

    Із 18 липня в пункті пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні буде тимчасово призупинено рух легкового транспорту на виїзд з України. Про це повідомляє Державна митна служба.

    «З 08:00 18 липня 2022 року у пункті пропуску «Краківець – Корчова» на кордоні з Польщею розпочнуться роботи щодо дооблаштування пункту пропуску в рамках проєкту «Відкритий кордон». У зв’язку з цим пропуск легкових автомобілів на виїзд з України тимчасово здійснюватися не буде. Просимо громадян при плануванні поїздок до Польщі обирати інші пункти пропуску, найближчим із яких є «Грушів – Будомєж», – йдеться в повідомленні.

    Роботи орієнтовно триватимуть близько тижня.

    Про відновлення повноцінної роботи пункту пропуску буде повідомлено додатково.

    Митники звертають увагу, що легкові автомобілі на в’їзд через п/п «Краківець» і вантажний транспорт в обох напрямках слідуватимуть без змін.

    Нагадаємо, Верховна Рада скасувала безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повернулися з 1 липня.

    Читайте також: Контрабанда під час війни, візи для росіян та нові проблеми Бориса Апреля. Інтерв'ю з речником Прикордонної служби
    Теги: транспорт кордон Державна митна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На кордоні з Польщею закриється один із пунктів пропуску: деталі