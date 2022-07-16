На кордоні з Польщею закриється один із пунктів пропуску: деталі

Пункт пропуску «Краківець» не працюватиме на виїзд для легкового транспорту

Із 18 липня в пункті пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні буде тимчасово призупинено рух легкового транспорту на виїзд з України. Про це повідомляє Державна митна служба.

«З 08:00 18 липня 2022 року у пункті пропуску «Краківець – Корчова» на кордоні з Польщею розпочнуться роботи щодо дооблаштування пункту пропуску в рамках проєкту «Відкритий кордон». У зв’язку з цим пропуск легкових автомобілів на виїзд з України тимчасово здійснюватися не буде. Просимо громадян при плануванні поїздок до Польщі обирати інші пункти пропуску, найближчим із яких є «Грушів – Будомєж», – йдеться в повідомленні.

Роботи орієнтовно триватимуть близько тижня.

Про відновлення повноцінної роботи пункту пропуску буде повідомлено додатково.

Митники звертають увагу, що легкові автомобілі на в’їзд через п/п «Краківець» і вантажний транспорт в обох напрямках слідуватимуть без змін.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повернулися з 1 липня.