СБУ викрила киян, які незаконно переправляли чоловіків за кордон

Служба безпеки України ліквідувала у Києві підпільну «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«У результаті слідчо-оперативних дій у Києві нейтралізовано злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби. За даними слідства, для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури. Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від 800 до двох тис. дол, в залежності від термінів їх оформлення.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої «послуги». Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли «замовникам» через сервіси поштового зв’язку.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій. За матеріалами СБУ обом організаторам схеми повідомлено про підозру. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.

Раніше слідчі Територіального управління ДБР у Миколаєві викрили двох мешканців Одещини, які організували незаконний бізнес та «допомагали» виїхати до Молдови чоловікам призовного віку. За свої послуги вони брали по 4,5 тис. доларів США з «клієнта».