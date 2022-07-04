- Контрабанда під час війни, візи для росіян та нові проблеми Бориса Апреля. Інтерв'ю з речником Прикордонної служби

«В Європу досі можна виїжджати за внутрішнім паспортом, але…»

Прикордонна служба констатує: українці, які в перші тижні повномасштабної війни залишили країну, продовжують до неї повертатися. Причому чоловіки призовного віку розуміють, що знову виїхати за нині існуючих правил не вийде. Проте для прикордонників наразі пріоритетним є не стільки контроль перетину кордону фізичними особами, скільки питання забезпечення українців імпортними товарами, бо через перекриття росіянами портів та бойові дії є перебої з поставками багатьох стратегічних товарів – від палива до солі, які тепер завозяться з-за кордону. Фактично єдиним відкритим для імпорту лишається тільки західний напрямок, на який і припадає основне навантаження.

Речник прикордонної служби Андрій Демченко розповідає, як вирішується проблема скупчення фур на кордоні, яким вантажам надається підвищене сприяння при перетині та як часто чоловіки призовного віку намагаються втекти з країни.

«Черг на виїзд вже немає»

Востаннє «Главком» спілкувався з вами у березні, фактично на початку війни, коли ще всі перебували у шоковому стані. Як з того часу змінилася ситуація на кордонах?

На початку, звісно, пасажиропотік був більше на виїзд з України. Коли люди рятувалися від війни, пасажиропотік міг сягати 120-130 тисяч осіб на добу, яких ми оформляли на кордоні. На цей момент – і це вже триває протягом певного часу – пасажиропотік коливається на рівні 85-90 тисяч осіб на добу в обидва боки. Звісно, іноземців з них небагато. Десь з 10 травня, окрім певних днів, ми фіксуємо тенденцію переваги в’їзду до України над виїздом з неї.

От буквально за минулу добу кордон перетнуло 90 тис., з яких на виїзд було 43 тисячі, а решта – на в’їзд. Інколи перевага на в’їзд може сягати і 10 тисяч осіб. Українці починають повертатися додому.

На початку війни українці, у яких з певних причин не було при собі закордонного паспорту, мали змогу виїхати за кордон по внутрішньому. Але вже у квітні ви заявляли, що треба мати при собі біометричний закордонний паспорт.

Зараз також можна за внутрішнім. Ми наголошували на тому, що за законодавством і зважаючи на нашу відповідальність перед європейськими країнами внутрішній паспорт не входить до тих документів, за якими можна перетнути кордон з ЄС. Однак виникали ситуації, коли люди не встигали оформлювати вчасно документи. І тоді, як і в перші дні та тижні, була досягнута домовленість з нашими європейськими партнерами, аби продовжити можливість громадянам України залишати її межі також за внутрішніми паспортами.

Але ми нагадуємо нашим громадянам про важливість за можливості оформлювати закордонні паспорти. Поясню чому: вже перебуваючи в країнах Європи, вони можуть стикнутися з особливостями законодавств тих країн, де перебувають. Їм просто необхідно буде мати при собі закордонний паспорт, а не тільки внутрішній.

Черги на кордонах вже зникли – і на в’їзд, і на виїзд? Особливо якщо порівнювати з тими фото, що всі бачили у лютому-березні, коли люди просто ночували в машинах на під’їздах до пунктів пропуску.

Тут треба розділити пасажиропотік і вантажний потік. Щодо пасажиропотоку вже протягом довгого часу черг на виїзд немає. Вони можуть виникати на певних напрямках, але це точно не та ситуація, яка була в перші тижні, коли кількість транспортних засобів на пунктах пропуску могла сягати п’яти-шести тисяч.

Щодо в’їзду. Зараз завершується можливість безмитного ввезення транспортних засобів до України і це також вплине на ситуацію. За інформацією прикордонників з країн Євросоюзу, наразі є значні черги легкових транспортних засобів, які придбані громадянами саме з такою метою.

Прокоментуйте скандал з Петром Порошенком, якого прикордонна служба кілька разів не пропускала за кордон. Буквально на днях через нібито неправильне оформлення документів не випустили з країни мера Чернігова Владислава Атрошенка на конференцію до Швейцарії. Це відомі випадки, бо в них задіяні публічні особи. Наскільки часто загалом такі проблеми на самому кордоні виникають і що, як правило, є їхньою причиною.

Я не маю доступу до інформації про перетин кордону конкретними особами і спроби такого перетину. Відзначу, що прикордонники діють в межах чинного законодавства, зокрема, під час діючого в Україні воєнного стану. Якщо є підстави – пропускають, якщо немає – відмовляють. На даний момент в середньому за добу близько ста громадян отримують відмову в перетині державного кордону.

Дещо екзотична ситуація трапилась з артистом, трансгендером Борисом Апрєлєм, який зізнався, що незаконно перетнув кордон та отримав статус біженця у Німеччині. Що йому за це тепер може бути і чи траплялися ще інциденти з трансгендерними жінками, у яких чоловічі паспорти?

Ми ж правова держава. Якщо у нього в паспорті написано, що він – чоловік, прикордонники не можуть його розглядати як особу іншої статі. Якщо пам’ятаєте, ця особа зазначала, що її до цього не пропустили через кордон. Не можу судити, де він зараз, оскільки не переслідую людей. Але нагадаю, що навіть на в’їзді в Україну прикордонники можуть притягнути будь-яку людину – хоч іноземця, хоч громадянина України – до відповідальності.

«У першу чергу, пріоритет – зерновозам та бензовозам»

Зараз через блокування портів весь імпорт, по суті, йде через західний кордон. Проблеми якого масштабу це створює?

Звісно, це призвело до накопичення вантажних транспортних засобів, які очікують на оформлення як на виїзд, так і на в’їзд. Але уряд, відповідні міністерства та відомства роблять все, аби збільшити пропускну спроможність для вантажівок. На пунктах пропуску на кордоні з Польщею було підвищено максимальну тоннажність – збільшено вагу вантажівок, які можуть перетинати кордон. Обмеження маси в 3,5 т було підвищено до 7,5 т.

Крім того, розмежовані напрямки руху для вантажного та пасажирського транспорту за пунктами пропуску. Наприклад, в пункті в Краківці ми збільшили кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти. Це збільшує потік у 40 разів, і він може бути ще збільшений, коли відпрацюються всі механізми взаємодії між країнами. Паралельно на Краківці облаштовується пасажирський напрямок. Там поки не оформлюються автобуси на виїзд, але це буде поновлено одразу, коли облаштування завершиться. А на пункті пропуску «Ягодин» здійснюється лише пропуск вантажних транспортних засобів.

Йде робота з румунською стороною щодо зміцнення інспекторського складу, що здійснює оформлення на кордоні, причому з різних відомств. Досягнуті домовленості по можливому розмежуванню різних напрямків після того, як запрацюють два додаткових пункти пропуску на кордоні з Румунією, які зараз облаштовуються.

Чи є якась пріоритетність для конкретного виду вантажів, які перетинають кордон за спрощеною процедурою?

У першу чергу, пріоритет – зерновозам та бензовозам.

Андрій Демченко: Наша задача – контролювати лінію кордону і мова не тільки про пункти пропуску

«Кількість спроб контрабанди починає зростати»

Як змінюється кількість спроб перетнути кордон чоловіками призовного віку, які намагаються підкупити, обдурити прикордонників. Були випадки, коли хлопці навіть в жіноче брання переодягалися.

Якщо порівнювати з першими тижнями, то стало менше. Але все-таки такі випадки й далі трапляються: щоденно ми можемо їх затримувати – від 20 до 40. Як на пунктах пропуску, так і на «зеленій ділянці» кордону. Загалом із 24 лютого на пунктах пропуску було викрито більше 1160 таких осіб, які намагалися перетнути кордон, зокрема використовуючи фальшиві документи. А на «зеленій ділянці», тобто поза пунктами пропуску, таких осіб було затримано 3600. Останні ще й притягуються до адміністративної відповідальності за спробу нелегального перетину кордону. Також ми інформуємо правоохоронні органи та військкомати, аби вони звернули на них особливу увагу.

Щодо ситуації на пунктах пропуску, то є ті, хто намагається підкупити прикордонників, є ті, хто намагається використати фальшиві документи, а є й такі, як ви казали, переодягаються в жіночий одяг чи ховаються в транспортних засобах. Прикордонники керуються виключно нормами законодавства, де є чітко визначені категорії, кого можна випустити, а кого – ні.

Є категорії чоловіків призивного віку, для яких робиться виняток щодо перетину кордону. Наприклад, для водіїв, які везуть гуманітарні вантажі, спортсменів і так далі. Чи фіксувалися випадки, коли ті, хто виїхав за кордон за такими спецдозволами, не поверталися?

Ми фіксуємо кожен випадок перетину кордону і фіксуємо повернення. Якщо хтось думає, що не повернувшись назад, не буде притягнутий до відповідальності, то помиляється. Наша відповідальність полягає в тому, аби перевірити, чи є підстави пропустити людину на виїзд, а далі це, зокрема, й відповідальність самої людини щодо її повернення.

До України під час війни їздять лідери інших держав. Як саме вони перетинають кордон за відсутності авіасполучення? Це ж, мабуть, якась особлива процедура?

Не буду розкривати деталей, як ті чи інші особи перетинають кордон. Але, звісно, за відсутності авіасполучення залишається автомобільний та залізничний напрямки.

Рівень контрабанди виріс чи навпаки впав у порівнянні як з довоєнними часами, так і з початком активної фази війни? От буквально на днях було повідомлення від ДПС, що накрили партію сигарет, які намагалися вивезти з України.

Останнім часом кількість спроб незаконного переміщення товарів через кордон починає зростати. Зокрема, це стосується постачання сигарет до країн ЄС. Але це масштаби набагато менші, ніж у довоєнний період. У першій місяць після повномасштабного вторгнення Росії таких спроб майже не фіксувалося, але з часом ділки знову намагаються заробити на різниці в цінах, бо у нас сигарети дешевші, ніж в ЄС. І ця діяльність поновлюється, але ми намагаємося їй протидіяти: і організатори цих схем, і ті, хто безпосередньо переносять сигарети, затримуються.

Які у контрабандистів ще є популярні категорії товарів, окрім сигарет?

Для «зеленої ділянки» кордону з ЄС найбільш поширений товар – саме тютюнові вироби, які намагаються перемістити з України.

«Уявити прикордонний наряд, який патрулює зі службовою собакою кордон з Росією, важко»

З 1 липня запрацював візовий режим для громадян Росії та Білорусі. Чи багато громадян цих країн вже подали запити на візи і наскільки вони активно перетинали кордон з 24 лютого?

У цьому році, особливо з 24 лютого, кількість громадян РФ, які намагаються перетнути кордон, значно знизилася. Це пов’язано і з функціонуванням пунктів пропуску, оскільки на кордоні з Росією і Білоруссю вони закриті. Та й думаю, що вони зараз побоюються їхати до нас, оскільки розуміють, що їхня країна розглядається як агресор. Стосовно кожного громадянина РФ, який намагається перетнути кордон, проводиться весь необхідний комплекс заходів перевірки умов в’їзду в нашу країну. Якщо хтось цим умовам не відповідає – відмовляємо. Після запровадження візового режиму ще не чув, аби хтось з громадян Росії отримав візу чи подавав дані про себе для оформлення візи. Але потрапляти сюди наразі вони можуть виключно через кордон з Європою, Молдовою (окрім придністровського сегменту, де також пункти пропуску закриті).

Звісно, якщо намагатимуться повернутися громадяни України, то ми їх пропустимо за будь-яких обставин. Особливо це стосується тих, хто вимушений був через воєнні дії, критичну ситуацію рятуватися в Росії чи Білорусі. Навіть якщо особа буде без документів. Але це займе певний час для встановлення особи у взаємодії з поліцією, СБУ, міграційною службою.

Видачею українських віз для росіян буде займатися міжнародна компанія-посередник VFS Global через власні візові центри у восьми російських містах. Чому обрана саме вона?

Це МЗС визначило, що в Росії цим займатиметься ця посередницька фірма, яка має свої візові центри. Бо на території Росії консульські установи України не діють. У третіх країнах ці функції будуть виконувати диппредставництва України.

Яка обстановка зараз на кордонах з Росією та Білоруссю, які регулярно обстрілюються?

Ситуація там наднапружена. Хоча Росія тримає невелику кількість військ на тих напрямках, в Чернігівській та Сумській областях українські війська перебувають під щоденними обстрілами. До обстрілів долучається і авіація, і артилерія, фіксується скидання вибухових речовин з безпілотників.

Прикордонники мають фіксувати тих, хто в’їжджає та виїжджає з країни. А якщо на тих територіях рух взагалі заблокований, то яка їхня основна задача? І як вони координуються безпосередньо з військовими?

Наша задача – контролювати лінію кордону і мова не тільки про пункти пропуску. Звісно, на кордоні Росії з Сумщиною і Чернігівщиною важко уявити прикордонний наряд, який патрулює зі службовою собакою. Але ті напрямки кордону знаходяться під охороною, аби протидіяти проникненню тих же диверсійно-розвідувальних груп. Вони фіксувалися ще в квітні, коли ворог на цих напрямках був відкинутий. Крім охорони, це й оборона кордону і ми знаходимося під оперативним командуванням Генштабу і координуємося зі Збройними силами. На жаль, серед прикордонників є втрати з перших днів повномасштабної війни. Кількість загиблих ми назвати не можемо, але такий облік ведемо і про всіх пам’ятаємо.

Павло Вуєць, «Главком»