Луганщина: окупанти обстріляли спорткомплекс і житлові будинки, є загиблі

Рашисти влучили у нещодавно відбудований спорткомплекс «Олімп», де тренувалась олімпійська збірна України

Окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду загорівся спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня, а у ніч проти 18 квітня стали частішими та потужнішими. Внаслідок обстрілів сталося займання семи житлових будинків, господарчих споруд та лісової підстилки.

Декілька годин тому, зазначає Гайдай, росіяни поцілили по об'єктах спортивної інфраструктури. Так, влучили у нещодавно відбудований спорткомплекс «Олімп», де тренувалась олімпійська збірна України.

Площа займання – 2 400 кв. м. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу. Поряд зі спорткомплексом – ліс.

Також внаслідок обстрілів окупантів постраждали житлові масиви у Рубіжному. З-під завалів трьох будинків врятували сімох місцевих жителів, двох госпіталізували до лікарні в Сєвєродонецьку.

Обстріляли окупанти й місто Золоте, пошкоджено декілька будинків. Внаслідок обстрілів щонайменше двоє людей загинули та ще четверо дістали поранення. Ще два будинки загорілись у Комишувасі Попаснянської громади.

Нагадаємо, Гайдай закликає жителів регіону виїжджати, поки є така можливість. Каже, що наступний тиждень може бути важким та останнім, коли влада може евакуйовувати людей.