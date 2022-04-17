Очільник Луганщини повідомив, чому окупанти досі не почали повномасштабний наступ на Донбас

На стороні України «воює» навіть погода

Російські загарбники вже повинні були почати повномасштабний наступ на Донбас. Однак українські захисники перешкоджають їм, допомагає навіть погода. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вони повинні були б вже почати повномасштабний наступ. Єдине, що наші Збройні Сили теж не сидять і не чекають цього наступу просто так», – зазначив Гайдай.

Він додав, що українські захисники періодично завдають ударів по ворожих артилерійських складах, скупченнях техніки. Це відтягує процес наступу росіян.

«Усе залежить не тільки від Луганської області. Ситуація під Ізюмом також впливає на це», – пояснив глава ОВА.

Крім того, на стороні України навіть погода. Декілька днів йшли дощі, тому полями зараз їздити неможливо.

Гайдай також заявив, що окупанти мають план все ж почати наступ протягом тижня, але якщо не буде нюансів. Зокрема, йдеться про те, чи українці не розіб'ють їхні резерви, чи знову не падатимуть дощі.

Нагадаємо, протягом доби на сході ЗСУ «приземлили» ворожий вертоліт та ліквідували 60 окупантів.

Тим часом на Харківщині звільнено кілька населених пунктів.

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